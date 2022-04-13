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Ekonomi Otomobil devinden Türkiyeye dev yatırım Bursada üretilecek
OTOMOTİV

Otomobil devinden Türkiye'ye dev yatırım: Bursa'da üretilecek

Renault, Bursa'da Mitsubishi Colt'u üretecek Türkiye’de 52 yıldır faaliyetlerini sürdüren Renault Group, ara vermeden devam ettiği yatırımlarına yeni nesil şehir otomobili Mitsubishi Colt’un Bursa’da üretimini de ekliyor.

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Haber Merkezi İHA
Otomobil devinden Türkiyeye dev yatırım: Bursada üretilecek
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enault Group Türkiye CEO’su ve Oyak-Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, “Yatırımlarımıza Türkiye’ye duyduğumuz sarsılmaz güven doğrultusunda ara vermeden devam edeceğiz. Yeni duyurumuz, bu kararlılığımızın somut bir göstergesidir” dedi. Yeni nesil COLT, tıpkı Clio modelinde olduğu gibi Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın modüler CMF-B platformunda üretilecek. Yeni araç 2023’ün 4. çeyreğinde Avrupa’da satışa sunulacak. Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı’nın “kazan-kazan” felsefesine dayalı işbirliği stratejisi ve Renault Group’un Oyak Grubu ile 52 yıldır süregelen köklü ortaklığı, Yeni Nesil Mitsubishi Colt’un Oyak-Renault Bursa Fabrikası’nda üretilmesi kararı ile daha da güçleniyor.

  • Renault Group Türkiye CEO’su ve Oyak-Renault Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Doğu, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

2,3 milyar euro'luk katkı

“Renault Group olarak 1969’dan bu yana Türkiye’de Oyak Grubu ortaklığında köklü ve başarılı bir şekilde ve 21 yıldan bu yana da sektör lideri sıfatıyla varlık göstermekteyiz. Binek araç üretiminde lider konumunda olan ve üretiminin yüzdü 80’ini ihraç eden Oyak-Renault Bursa Fabrikası Türkiye’nin en fazla ihracat yapan şirketleri arasında 3. sırada yer alıyor ve Türkiye’nin toplam ihracatına yıllık 2,3 milyar avroluk katkıda bulunuyor (2021 rakamı). 150’den fazla noktadan oluşan yaygın satış ve satış sonrası servis ağıyla Renault ve Dacia markalarının dağıtım faaliyetini yürüten Renault MAİS A.Ş., Türk otomotiv pazarına en geniş yelpazede ürün sunan şirketlerin başında geliyor.

  • Oyak-Renault Bursa fabrikasında üretilen Clio ve Megane Sedan yıllardır tüketiciler tarafından en çok tercih edilen modeller arasında yer alıyor. 2000 yılından bu yana Türkiye’ye yaptığımız yatırımların toplamı 2 milyar avro seviyesinde bulunuyor. Yatırımlarımıza Türkiye’ye duyduğumuz sarsılmaz güven doğrultusunda ara vermeden devam edeceğiz. Yeni duyurumuz, bu kararlılığımızın somut bir göstergesidir” dedi.

Fiat'tan sonra bir sürpriz iddia da Renault için ortaya atıldı: 150 bin TL'ye Clio satacak
FOTOĞRAF 15
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Tüm dünyada otomotiv sektörünü etkisi altına alan çip krizi ve koronavirüs pandemisi sonrası sıfır ve ikinci el otomobil fiyatları adeta uçuşa geçmişti. Ocak 2022 itibari ile ise gelen ÖTV indirimi ile sıfır otomobil fiyatlarında belli oranda indirime gidilmişti.
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Ancak her ne kadar ÖTV indirimi ile fiyatlar indirilmiş olsa da şu an için hali hazırda sıfır otomobil piyasasında 250 bin TL – 300 bin TL arasında araç bulmak oldukça zor.
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Tam da bu noktada sıfır otomobil alacakları heyecanlandıracak iddia Fiat üzerinden ortaya atıldı.
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Milli Gazete'deki iddialara göre Fiat Türkiye için yeni bir donanım seviyesine geçmeyi planlıyor. Bu donanım seviyesi sayesinde fiyatlar biraz daha düşebilir.
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Fiat, hali hazırdaki boş modellerini biraz daha boşaltacak. Yani mevcuttaki opsiyonlar da silinmiş olacak.
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Örnekle anlatacak olursak 4 cam otomatik yerine 4 cam da manuel hale dönecek. Klimanın bile tamamen kaldırılması bile gündemde. Eğer bu şekilde bir adım atılırsa en boş bir donanım seviyesi ortaya çıkmış olacak.
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Bir diğer iddia ise eğer Fiat bu şekilde boş bir model çıkartırsa fiyatına dair ilk bilgi ise 150 bin TL olacağı yönünde. Şu an için markanın en ucuz modeli 250 bin TL dolaylarında satılmaya devam ediyor.
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Fiat'ın ardından benzer bir iddia Renault için de ortaya atıldı.
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Teknolojioku'da yer alan habere göre Renault da Fiat benzeri bir strateji üzerinde çalışıyor. Bu stratejinin ne derece işe yarayacağı ise şimdiden merak konusu olmuş durumda.
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İddialara göre; Renault, Türkiye ve benzeri ülkelere özel boş bir Clio üretecek. Bu Clio’nun hali hazırda satışta olan Clio ile tek benzerliği dış görünümü olacak.
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Örneğin bluetooth destekli bir radyonun yerini, düz bir radyo alacak. Bu radyonun tek özelliği ise FM bantlarını çalmak olacak.
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Ayrıca aynaların manuel çubuklu ve camların da çevirmeli olarak açılması seçenekler arasında.
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Hava yastığı tarafında da bazı kısıtlamalar olacağı iddialar arasında. Tabi ki bu kadar kısıtlama fiyat etiketine olumlu bir şekilde yansıyacak.
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Elbette otomobilin fiyatı da buna göre olacak.
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Türkiye’de bu otomobilin vergiler dahil 150 bin TL civarında bir fiyattan satılacağı öne sürülüyor.
Fiat'tan sonra bir sürpriz iddia da Renault için ortaya atıldı: 150 bin TL'ye Clio satacak
Fiat'tan sonra otomobil sektöründe hareketliliğe sebep olacak bir iddia da Renault için ortaya atıldı. Fiat benzeri bir strateji üzerinde çalışan markanın Türkiye ve benzeri ülkelere özel, belli donanımların yer almadığı Clio üreteceği öne sürüldü. Söz konusu aracın fiyatının ise 150 bin TL bandında olabileceği ifade ediliyor.
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