|
Ekonomi

Motosiklet ehliyetinde yeni dönem: Dört bakanlık çalışma başlattı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının olarak konuyla ilgili çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

12:05 . 22/08/2023 Salı
Diğer
Bakan Yerlikaya, B sınıfı motor ehliyeti için 4 bakanlığın çalışma başlattığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, B sınıfı motor ehliyeti için 4 bakanlığın çalışma başlattığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerlikaya, 125 CC'lik motorların B sınıfı ehliyetlerle kullanılabilmesine yönelik çalışmaya ilişkin de konuştu. Bu konuda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının konuyla ilgili ortak çalışma yürüttüğünü söyledi.

"Eğitim almaları lazım"

Motosiklet kullanımıyla ilgili eğitimin öneminden de bahseden Yerlikaya, şu bilgileri verdi: "Ben de bir motosiklet kullanıcısıyım. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyet ile 125 CC altında motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları lazım. Motosikletten kaynaklanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarında son zamanlarda bir artış var. Dolayısıyla motosiklet sürücülerinin B sınıfı ehliyetle 125 CC altındaki motosiklet kullanabilmeleri için eğitim almaları çok önemli ve gerekli." Bakan Yerlikaya, tehlikeli motor kullanan, koruma ekipmanları ve kask kullanmayan, hem kendine hem de diğer sürücülere zararı olan motosiklet sürücülerine karşı denetimlerin artacağını da sözlerine ekledi.




#Ali Yerlikaya
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#İçişleri Bakanlığı
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
B sınıfı ehliyet ile 125 cc motor kullanımına ilişkin düzenleme yolda: Bakan Yerlikaya detayları paylaştı!