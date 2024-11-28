MÜSİAD EXPO bereketi

Küresel ticareti geliştirme misyonuyla bu yıl 20'nci kez kapılarını açan MÜSİAD EXPO, yoğun katılımcı trafiğiyle dikkat çekti. 115 ülkeden 2 bin 150 katılımcının yer aldığı etkinlikte, Yeni Şafak’ın sorularını cevaplandıran MÜSİAD yurt dışı temsilciliklerinden yöneticiler ve katılımcı firma yetkilileri, fuarın şimdiden beklentileri karşıladığını dile getirdi.





Yüksel Çifçi

SİDNEY UÇUŞLARI İŞ İNSANLARINI TÜRKİYE’YE ÇEKECEK

MÜSİAD Sidney Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Çifçi, bu yıl fuara Avustralya’dan 24 şirketle birlikte katıldıklarını söyledi. Avustralya'nın Sidney kentinde MÜSİAD temsilciliğinin 2018'de kurulduğunu belirten Çifçi, “24 kişiyle dünyanın bir ucundan geldik. Avustralya’da Türkiye'ye karşı iyi bir bakış açısı var. Dizilerden dolayı hep hayranlar ülkemize. Fuarda rekabet de var tabii. Ayrıca bu etkinlikler önemli bir katkı sağlıyor bize" dedi. THY’nin başlattığı Sidney uçuşları sayesinde iş insanlarının Türkiye’ye daha sık ayak basacağını vurgulayan Çifçi, birçok ülkeye Türkiye üzerinden ulaşacaklarını dile getirdi. Avustralya heyetinde yer alan Pakistanlı temsilciler ise şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye bizim için önemli bir pazar. Buraya olumlu bakıyoruz. Potansiyeli görüyoruz, o yüzden geldik. Fuar iyi geçiyor. Türkler çalışkan insanlar.”





Hayri Küçükyavuz

2022’DE ÜÇ FİRMA VARDI ŞİMDİ 25 FİRMAYLA GELDİK

Bir başka uzak coğrafya olan Venezuela’nın standı da MÜSİAD EXPO’nun en dikkat çeken alanları arasında yer aldı. Fuarla ve iki ülke arasındaki ticaret hacmiyle ilgili konuşan MÜSİAD Venezuela Başkanı Hayri Küçükyavuz ise, 2022 yılında 3 firmayla katıldıkları MÜSİAD EXPO’ya bu yıl 25 firmayla geldiklerini söyledi. Fuara dördüncü kez katıldıklarını vurgulayan Küçükyavuz, “Türk firmalarını götürüp orada tanıtıyoruz. Tayvan Başkanı geldi fuara, balıkları gördü. Sonra ticaret yapmaya başladık. Müthiş bir fırsat burası” dedi. Küçükyavuz, Tayvan Başkanı’nın MÜSİAD EXPO’da Venezuela standını inceledikten sonra ticari iş birliği teklifinde bulunduğunu ve fuar sayesinde Venezuela’dan Tayvan’a balık satışı yapmak için anlaştıklarını belirtti.





LCW VE İSTİKBAL VENEZUELA'YA UZANDI

Venezuela ile Türkiye arasında ticaretin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye ziyaretinin ardından 10 kattan fazla arttığını söyleyen Küçükyavuz, “İki ülke arasındaki ticaret; Cumhurbaşkanımızın ziyaretinden önce 100 milyon dolar bile değildi. Hatta 30-40 milyon dolardı 2018'e kadar. 10 kat arttı. İhracatımız 350 milyon dolara çıktı. Hedef ise 1 milyar dolar. İkili ticaret de yaklaşık 1 milyar doları geçti. Venezuela'dan üre, gurda, petkok gibi tarım ürünleri alıyoruz. Makarna, un, çikolata, bisküvi ve kozmetik, motor yağı, makyaj malzemeleri satıyoruz. İstikbal Venezuela’da 5 tane mağaza açtı. LC Waikiki ise 15 mağaza açtı. Ülkedeki Türk firma sayısı hızla artıyor” değerlendirmesinde bulundu.





Yunus Arslan

Küresel iş birliği için çabalıyoruz

MÜSİAD Köln Başkanı Yunus Arslan, 16 üyeyle fuara katılım sağladıklarını belirterek, “Güzel ve hareketli bir fuar olmasını bekliyoruz" dedi. MÜSİAD’ın Köln temsilciliğinin 1993 yılında kurulduğunu ve MÜSİAD’ın ilk yurt dışı temsilciliği olduğunu kaydeden Arslan, “Uluslararası ticaret için gayret ediyoruz. Eski fuarlar daha dinamikti. Onu burada göremiyorum. Ancak bu fuarla ilgili değil, genel bir problem. Pandemiden sonra dünyadaki tüm fuarlarda bu yaşanıyor. Bir parasal durgunluk var” diye konuştu.





Emin İskender

Fuar hareketli geçiyor ürünlere ilgi yoğun

MÜSİAD Hollanda Başkan Yardımcısı Emin İskender ise, şunları kaydetti: "Fuar yoğun geçiyor. Daha iyi de olabilir. 13-14 sektörde faaliyet gösteriyoruz. Büyük bir şubeyiz. 8 firmayla geldik. Nakliye ve gümrük olayları bizi çok yoruyor. Bakanlığın buna el atması lazım. Yeni iş birlikleri için kontak kuruyoruz. Kuru gıda, inşaat ve mobilya gibi sektörler ortaklıkta öne çıkıyor.” MÜSİAD Azerbaycan standında yetkili Mahmut Can Mişeli de fuarın hareketli geçtiğini ürünlere yoğun talep olduğunu vurguladı.











