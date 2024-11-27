Çeşitli organizasyonlar, paneller ve ikili iş görüşmelerin düzenlendiği etkinlikte; Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Albayrak Grubu ve TÜMOSAN stantlarını gezdi.









Albayrak Grubu MÜSİAD EXPO 2024 Fuarı'na katıldı: Stantlarıyla çok sayıda ziyaretçiden tam not aldı Ekonomi / Türkiye Ekonomisi





Stantlarda bulunan ürünleri inceleyen Bolat, iş insanları ve yatırımcılarla konuşma gerçekleştirdi.





Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri.





SİVRİ: 2025 YILINI BÜYÜYEREK GEÇİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Şirket olarak gelecek hedeflerinden bahseden Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri, şöyle açıklamalarda bulundu:

“Gelecek hedeflerimiz Afrika ülkelerinin talebini karşılamak ve Türkiye'ye yakışır bir şekilde hizmet vermektir. Albayrak Grubu 20 sektörde 80'den fazla markası bulunan bir holding. Şeker üretiminden traktör üretimine ve lojistiğe kadar birçok alan var. Her alanda büyümeye devam ediyoruz. 2025 yılını da büyüyerek geçirmeyi hedefliyoruz.”





TÜMOSAN Endüstriyel Motor Satış Sorumlusu Etem Göksel Şentürk.





ŞENTÜRK: TÜRKİYE HER NE KADAR BİLİNMESE DE FIRSATLAR ÜLKESİ

Genç girişimcilere tavsiyelerde bulunan TÜMOSAN Endüstriyel Motor Satış Sorumlusu Etem Göksel Şentürk ise “Genç girişimcilere olabildiğince atılgan olmalarını tavsiye ediyorum. Teknoloji trendlerini takip etmelerini öğütlüyorum. Türkiye her ne kadar bilinmese de fırsatlar ülkesi. Bu profili ve fotoğrafı doğru okumak gerekiyor. Doğru ürünlere yönelmek gerekiyor. Özellikle eğitimlerini bu yönde değerlendirmelerini ve araştırarak okumalarını tavsiye ediyorum. Fuara katılım ve TÜMOSAN'a gösterilen ilgi oldukça memnuniyet verici. Gelecek yıllarda çok daha büyük başarılar hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.









‘MOTOR ÜRETİMİNDE YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE YERLİLİK ORANINA SAHİBİZ'

Yerli ve milli çalışmalara büyük özen gösterdiklerini belirten Şentürk, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“TÜMOSAN olarak hedefimiz, sektördeki yeni trendler doğrultusunda ürün geliştirmek ve müşteri taleplerine uygun çözümler sunmaktır. 3 silindir 48 beygir motor gücünden 4 silindir 115 beygir motor gücüne kadar 10 farklı model opsiyonumuz bulunmaktadır. Tarım, iş makinaları, endüstri ve savunma sektörlerinde kullanılmak üzere farklı uygulama alanlarına hizmet edecek motor ürün gruplarımız mevcut. TÜMOSAN olarak şanzıman aksamını kendimiz üretiyoruz. Motor üretiminde yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranımızla tasarım ve üretim faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir firma olarak 95-105 beygir gücündeki marin motorlarımıza bu yıl 115 beygir gücündeki marin motorumuzu da ekledik. Gelecek yıllarda ürün ailemizi daha da genişleterek müşterilerimize çeşitlilik ve yenilik sunmayı hedefliyoruz.”







