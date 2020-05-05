Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi MÜSİAD Genel Başkanı Kaan Türkiye cazibe merkezi olacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye cazibe merkezi olacak

Türkiye’de sanayi üretiminin %33’ünü gerçekleştiren OSB’lerdeki yeniden çalışmasıyla toparlanma sürecinin hızlanacağı ifade ediliyor. Pandemi sonrası Türkiye’nin cazibe merkezi olacağını belirten MÜSİAD Genel Başkanı Kaan, “Turizmden en üst sektör dediğimiz alanlara kadar her alanda yatırım fırsatı olacak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Kovid -19 salgını sürecini iyi yöneten ve bununla dünyada örnek olan Türkiye ekonomide alınan tedbirlerle de salgın sonrasına hazırlık yapıyor. Sektörlerdeki her türlü altyapının hazır olduğunu belirten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Pandemi sonrası Türkiye cazibe merkezi olacak. Bundan sonra özellikle çalışma ortamlarımızı pandemiye göre şekillendirirsek ihracatta sorun olacağını düşünmüyorum. İyi fiyat vermemiz, iyi kalitede üretmemiz halinde ülkemiz daha fazla katkı sağlayacak. Bu açıdan çok umutluyum. Bu süreç normalleştiği zaman doğu ekonomisinden insanların uzaklaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Abdurrahman Kaan

UCUZ ENERJİ ÖNEMLİ FIRSAT

"Türkiye'de her türlü altyapıyı hazırlamış durumdayız" diyen Kaan, "Turizmden en üst sektör dediğimiz alanlara kadar her alanda yatırım fırsatı olacak. Ham madde, enerji maliyetleri olarak da şu anda uygun vaziyette. Türkiye olarak da dünyanın yer altı kaynaklarının yüzde 75’inin olduğu bir bölgedeyiz. Onun için bu ucuzlama tüm dünyaya ve bize yansıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

OSB'LER ÜRETİM İÇİN HAZIR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla üretimine ara veren veya yavaşlatan otomotiv, tekstil gibi sektörlerdeki bazı fabrikaların gerekli tedbirleri alarak yeniden kapılarını açması, Türkiye'de sanayi üretiminin üçte birini gerçekleştiren organize sanayi bölgelerinde (OSB) üretim artışını beraberinde getirecek.

OTOMOTİV GERİ DÖNÜYOR

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Elektrik tüketiminde nisan ayında otomotiv, tekstil, beyaz eşya gibi sektörlerde düşüş yaşandı ancak bu sektörlerimiz üretime geri dönmeye başladı. Bu geri dönüşlerle birlikte sanayi üretiminde bir toparlanma sürecine doğru yol alacağız'' dedi. Sanayi üretimini koruyan ülkelerin salgın sonrasında avantajlı konuma geçeceğine dikkat çeken Kütükcü, OSB camiası olarak Türkiye'nin salgınla mücadelesinde, üretim cephesinde yer aldıklarını ve ülkenin sanayi üretimini ayakta tutmak için olağanüstü çaba gösterdiklerini bildirdi.

30 BİNDEN FAZLA İŞLETME

Memiş Kütükcü

Kütükcü, OSBÜK olarak sürecin en başından bu yana Türkiye’de üretimin mutlaka devam etmesi gerektiğini vurguladıklarını anımsatarak, bu konuda tüm tedbirleri alarak üretimlerini sürdüren OSB’lerin örnek bir duruş sergilediğini dile getirdi. Bütün OSB’lerin tedbirlerini eksiksiz alarak üretimlerine devam ettiğini anlatan Kütükcü, şunları kaydetti: “Bu konuda OSBÜK olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte OSB’lerimize rehberlik ediyoruz. OSB’lerimizde ‘Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem’ sloganıyla bir kampanya başlattık. Bu kampanya 30 binin üzerinde işletmenin üretim yaptığı, 2 milyon çalışanın doğrudan istihdam edildiği OSB’lerimizde ciddi karşılık buldu. Bizim bu dönemdeki en önemli iki önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını ve işletmelerimizi korumak."

İki ayda dört kat büyüdü: Dünyada 10 kişiden 8’inin tercihi oldu
EKONOMİ
İki ayda dört kat büyüdü: Dünyada 10 kişiden 8’inin tercihi oldu
Abone Ol Google News
YÖKten flaş kararlar

YÖK'ten flaş kararlar

​Baraj puanı düşürüldü, sınav süresi uzatıldı.
The New York Timesa ders

The New York Times'a ders

Altun'un mektubunu yayınlamak zorunda kaldılar.
İçişlerinden yeni genelge

İçişlerinden
yeni genelge

​Yirmi dört şehire giriş ve çıkışlar 19 Mayıs'a kadar kısıtlandı.
Yeni karar <br>sonrası ilk harita

Yeni karar
sonrası ilk harita

​Yedi ilde kısıtlama kalktı, 24 ilde devam ediyor.
İslam'ın en <br>büyük düşmanı

İslam'ın en
büyük düşmanı

​Gerçek Hayat'tan çok özel FETÖ sayısı
ENI ve Total<br>Kıbrıs'tan kaçtı

ENI ve Total
Kıbrıs'tan kaçtı

​Petrol fiyatları düşünce projeyi rafa kaldırdılar.

Kira ve faturalarımızı<br>devletin ödediği<br>iddiası yalan

Kira ve faturalarımızı
devletin ödediği
iddiası yalan

​Barselona ve Madrid'den iki Türk İspanya'yı anlattı...
LGS tarihinde bir ilk

LGS tarihinde bir ilk

Her öğrenci kendi okulunda sınava girecek.
Gün geçtikçe iyileşiyoruz

Gün geçtikçe iyileşiyoruz

​Sağlık Bakanı Koca, son 24 saati açıkladı.
Normalleşme<br>planı açıklandı

Normalleşme
planı açıklandı

65 ve 20 yaş, berberler, AVM'ler ve illere giriş-çıkışlar...
Nevşehir'de<br>korona mesaisi

Nevşehir'de
korona mesaisi

​Belediye ekipleri ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıracak.
Kaçak villa belgelendi

Kaçak villa belgelendi

142 metrekarelik villayı 310 metrekareye çıkarmış.
'Hastadan haberim yoktu' dedi

'Hastadan haberim yoktu' dedi

​Ambulans helikopterin inmesine izin vermeyen kadın konuştu.
Rant yapıları yıkıldı

Rant yapıları yıkıldı

​Bakan Kurum "Ya siz yıkın ya da biz yıkacağız" demişti.
Çalışmalar 18 ay sürer

Çalışmalar 18 ay sürer

​Aşı üzerine araştırma yapan profesörden açıklama.
İtalya normalleşiyor

İtalya normalleşiyor

​Fabrikalarda üretim başladı, açık havada spor yapmak serbest.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.