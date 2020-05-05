MÜSİAD Genel Başkanı Kaan: Türkiye cazibe merkezi olacak

Kovid -19 salgını sürecini iyi yöneten ve bununla dünyada örnek olan Türkiye ekonomide alınan tedbirlerle de salgın sonrasına hazırlık yapıyor. Sektörlerdeki her türlü altyapının hazır olduğunu belirten Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, "Pandemi sonrası Türkiye cazibe merkezi olacak. Bundan sonra özellikle çalışma ortamlarımızı pandemiye göre şekillendirirsek ihracatta sorun olacağını düşünmüyorum. İyi fiyat vermemiz, iyi kalitede üretmemiz halinde ülkemiz daha fazla katkı sağlayacak. Bu açıdan çok umutluyum. Bu süreç normalleştiği zaman doğu ekonomisinden insanların uzaklaşacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Abdurrahman Kaan

UCUZ ENERJİ ÖNEMLİ FIRSAT

"Türkiye'de her türlü altyapıyı hazırlamış durumdayız" diyen Kaan, "Turizmden en üst sektör dediğimiz alanlara kadar her alanda yatırım fırsatı olacak. Ham madde, enerji maliyetleri olarak da şu anda uygun vaziyette. Türkiye olarak da dünyanın yer altı kaynaklarının yüzde 75’inin olduğu bir bölgedeyiz. Onun için bu ucuzlama tüm dünyaya ve bize yansıyacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

OSB'LER ÜRETİM İÇİN HAZIR

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla üretimine ara veren veya yavaşlatan otomotiv, tekstil gibi sektörlerdeki bazı fabrikaların gerekli tedbirleri alarak yeniden kapılarını açması, Türkiye'de sanayi üretiminin üçte birini gerçekleştiren organize sanayi bölgelerinde (OSB) üretim artışını beraberinde getirecek.

OTOMOTİV GERİ DÖNÜYOR

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Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, "Elektrik tüketiminde nisan ayında otomotiv, tekstil, beyaz eşya gibi sektörlerde düşüş yaşandı ancak bu sektörlerimiz üretime geri dönmeye başladı. Bu geri dönüşlerle birlikte sanayi üretiminde bir toparlanma sürecine doğru yol alacağız'' dedi. Sanayi üretimini koruyan ülkelerin salgın sonrasında avantajlı konuma geçeceğine dikkat çeken Kütükcü, OSB camiası olarak Türkiye'nin salgınla mücadelesinde, üretim cephesinde yer aldıklarını ve ülkenin sanayi üretimini ayakta tutmak için olağanüstü çaba gösterdiklerini bildirdi.

30 BİNDEN FAZLA İŞLETME

Memiş Kütükcü

Kütükcü, OSBÜK olarak sürecin en başından bu yana Türkiye’de üretimin mutlaka devam etmesi gerektiğini vurguladıklarını anımsatarak, bu konuda tüm tedbirleri alarak üretimlerini sürdüren OSB’lerin örnek bir duruş sergilediğini dile getirdi. Bütün OSB’lerin tedbirlerini eksiksiz alarak üretimlerine devam ettiğini anlatan Kütükcü, şunları kaydetti: “Bu konuda OSBÜK olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte OSB’lerimize rehberlik ediyoruz. OSB’lerimizde ‘Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime Devam Et Türkiyem’ sloganıyla bir kampanya başlattık. Bu kampanya 30 binin üzerinde işletmenin üretim yaptığı, 2 milyon çalışanın doğrudan istihdam edildiği OSB’lerimizde ciddi karşılık buldu. Bizim bu dönemdeki en önemli iki önceliğimiz çalışanlarımızın sağlığını ve işletmelerimizi korumak."