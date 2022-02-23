Ekonomi Ülkerde önemli görev değişikliği Mustafa Kabakçı CMO olarak atandı
İŞ DÜNYASI

Ülker'de önemli görev değişikliği: Mustafa Kabakçı CMO olarak atandı

Ülker Bisküvi İş Birimi Pazarlama Direktörlüğü görevini yürüten Mustafa Kabakçı, Ülker Pazarlama Yöneticisi (CMO) olarak atandı.

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Haber Merkezi AA
Mustafa Kabakçı, Ülker Pazarlama Yöneticisi oldu
Mustafa Kabakçı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ülker'de önemli bir görev değişimi yaşandı. CMO görevine getirilen Mustafa Kabakçı, Ülker markasının yanı sıra Godiva'nın market serisi ve McVitie’s markalarının pazarlama stratejilerinin oluşturulmasından ve uygulanmasından sorumlu olacak.

Ülker bünyesinde 18 yıldır önemli başarılara imza atan ve son 3 yıldır Ülker CMO’su olarak görev yapan Aslı Özen Turhan ise pladis’in Birleşik Krallık ve İrlanda’dan sorumlu CMO'su olarak görev yapacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mete Buyurgan, şunları kaydetti:

"Bisküvi İş Biriminde Pazarlama Direktörü olarak çalıştığı süre boyunca birçok ürünümüzün lansmanını gerçekleştirmiş, pazardaki payımızın artmasına önemli katkılar sağlamış Mustafa Kabakçı, bundan böyle pazarlama ekiplerimize liderlik yapacak. Sahip olduğu deneyimin şirketimize büyük güç katacağına inanıyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum.

Şirketimizde önemli başarılara imza atan Aslı Özen Turhan, pazarlama departmanında farklı pozisyonlarda görev aldığı 18 yıl boyunca ikonik markalarımızın büyümesine, inovasyonla çeşitlenmesine ve tüketiciyle olan bağının güçlendirilmesine önemli katkılar sağladı. Emekleri için çok teşekkür ediyor ve yeni görevinde başarılar diliyorum."

Verilen bilgiye göre, Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden 2004 yılında mezun olan Mustafa Kabakçı, profesyonel kariyerine aynı yıl Evyap’ta Marka Yöneticisi olarak başladı ve 2007-2009 yılları arasında İran Evyap’ta Ticari Müdür olarak görev yaptı.

Kabakçı, 2009 yılında Yıldız Holding bünyesinde yer alan Ülker Kellogg’s şirketine geçiş yaparak 2009-2014 yılları arasında Kıdemli Marka Müdürü ve Pazarlama Müdürü olarak çalıştı.

2014-2020 yıllarında ise sırasıyla NIVEA Beiersdorf Türkiye’de Pazarlama Müdürü, Beiersdorf Almanya’da Global Pazarlama Müdürü ve NIVEA Beiersdorf Türkiye’de Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı.

Kabakçı, Ülker CMO’su olarak atanmadan önce pazarlama organizasyonunda Bisküvi İş Birimi'nden sorumluydu.

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