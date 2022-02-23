Gündem Fabrika gibi üretim yapan okulun tescilli markaları dörde çıktı
SAMSUN

Fabrika gibi üretim yapan okulun tescilli markaları dörde çıktı

Samsun'da temizlik malzemeleri üretilen Atakum Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin tescilli marka sayısı dörde çıktı. Kimya Teknolojisi Bölümü öğrencilerince okulun ve kimya laboratuvarının ihtiyaçlarının karşılanması için 1989 yılında 25 metrekarelik alanda başlayan üretim, talebin artması üzerine önce 750 metrekarelik, ardından yeni yapılan binadaki bin 500 metrekarelik alana taşındı.

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Haber Merkezi AA
Fabrika gibi üretim yapan okulun tescilli markaları dörde çıktı
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Fabrika gibi çalışan okulda üretilen temizlik malzemeleri, hastane, üniversite, askeriye ve yurt gibi kamu kurumları başta olmak üzere yurdun dört bir yanındaki özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına satılıyor.

Türkiye'deki meslek liseleri içinde kimya teknolojisi bölümünde dört Ar-Ge merkezi arasında bulunan okul, Karadeniz'de ise tek merkez olarak öne çıkıyor.

Kovid-19 salgını sürecinde yeni ürünler de ortaya koyan, yıllık yaklaşık 5 milyon lira ciro yapan okulda tescilli marka sayısı bir oranından dörde yükseldi.

Okul müdürü Melek Çelebi, Ar-Ge merkezi ve proje okulu olmaları sonrası çalışmalarının hızlandığını söyledi.

Ar-Ge merkezi oluşturduktan sonra çalışmalarının çeşitlendiğini dile getiren Çelebi, "Türkiye'de meslek liseleri içinde tek antibakteriyel alkol bazlı el sıvısı oluru bizde var. Sağlık Bakanlığının Biyosidal Ürünler Yönetmeliği olurunu almak meşakkatli. Bu belgeyle üretimimizi yapıyoruz." dedi.

Antibakteriyel alkol bazlı ıslak mendil üretimine de başlandı

Ürün geliştirme çalışmaları kapsamında alkol bazlı el temizleme mendili üretimine de başladıklarını anlatan Çelebi, "Islak mendil dediğimiz antibakteriyel alkol bazlı mendili hayata geçirmiş olduk. Ürünü piyasaya en kısa sürede çıkartacağız inşallah. İlgi göreceğine inanıyoruz. Mendil dezenfekte edici özelliğiyle öne çıkıyor. Bu özellikleri taşıyan mendil sınırlı üretiliyor. Biz bunu yapan tek okuluz." ifadelerini kullandı.

Çelebi, okullarının kimya teknolojisi alanında 30 yıldan fazla üretim geçmişleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Son yıllarda çalışmalarımız ivme kazandı, satışta ve ciroda da. Türk Patent Kurumuna başvurumuzla Ata Kimya markamızın yanına üç marka daha alarak tescilledik. Lider, Öncü ve Kimyacı markalarını her bir ürünümüzde kullanarak tescilli markalarımızla piyasaya çıkıyoruz." diye konuştu.

Ata Kimya markasını 50'den fazla üründe kullandıklarını belirten Çelebi, Kimyacı markasıyla kolonya, Lider ile dezenfektan, Öncü markasıyla da ıslak mendil ürettiklerini aktardı.

Çelebi, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla ihracat konusunda da çalışma yaptıklarını, ihracata yönelik ürünler geliştirerek Bakanlığa sunduklarını kaydetti.

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