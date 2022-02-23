​Mesleki eğitim merkezlerine akın var: Gençler üretmek istiyor ​

Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısı 300 bini aştı. Farklı dallardan mezun gençler, bu merkezlerde, haftada bir gün teorik, dört gün ise pratik eğitim görüyor.

Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi kapsamında, OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nin eşleştirildiği Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ndeki kursiyerler de geçtiğimiz hafta ders başı yaptı. Okulun atölyesinde teknik resim, CNC torna ve dik işlemin yanında üniversal torna, freze, matkap tezgahı gibi alanlarda eğitim veriliyor.

ÜRETMEDEN OLMAZ

Kursiyerlerden Kadir Kurt (25), din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni. ‘Eğitim alanında değil de üretimde yer almak istedim’ diyen Kurt, “Bir ülkenin üretmeden var olabileceğini düşünmüyorum. Babam da OSTİM’de esnaf, yıllarını bu mesleğe verdi. Motokuryelik, garsonluk, kasiyerlik, öğretmenlik, hayvancılık yaptım ama yaptıklarımdan tatmin olmayınca daha büyük işler yapmak istedim. Sanayi alanında eğitim almak istedim. Buradaki eğitimimi tamamlayınca savunma sanayisi alanına yöneleceğim.” diye konuştu.

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HEDEFİM SAVUNMA SANAYİİ

Kursiyerlerden Furkan Arslan (21) ise radyo, televizyon programcılığı mezunu. Arslan, “Eğitim alanında biraz şanssızdım. Herhangi bir meslek öğrenme şansım olmadı. İnternette iş ilanlarını incelerken böyle bir kursun olduğunu duydum ve hemen kayıt yaptırıp başladım. Şu an hafta içi medikal alanda çalışıyorum ama mezun olduktan sonra savunma sanayisi alanında çalışmayı hayal ediyorum.” sözleriyle açıkladı.

KENDİ İŞLETMEM OLSUN İSTİYORUM

Sağlık meslek lisesi mezunu Taha Öztekin (22), “Baklava, börek sektörünün yanında garson olarak da çalıştım daha önce. Karşıma böyle bir şans çıkınca değerlendirmek istedim. Burada inşallah kolumuza altın bilezik takarak ayrılacağım. Şu an CNC’de çalışıyorum ve bu alanda uzmanlaşmak istiyorum. Çalıştığım firma ise medikal alanında hizmet veriyor, ben de medikal sektörde ilerlemek istiyorum.” dedi.

Liseden mezun olduktan sonra motor ustasının yanında bir yıl çalıştığını söyleyen Mehmet Can Güzelyurt (19) da “Abimin tavsiyesi üzerine buraya başvurdum. Mezun olduktan sonra kendi işletmemi açmayı hayal ediyorum. Kendi makine tezgahlarım olsun, çalışanlarım olsun ve birlikte üretim yapalım istiyorum. Şu anın parlayan yıldızı savunma sanayisi. Ben kendimi geliştirdiğimde hangi alan yıldız olursa o alanda faaliyet göstermek istiyorum.” diye konuştu.

İÇİMDE HEP BİR HEVES VARDI

Kursiyelerden Cem Gençarslan (33) da muhasebeci. Gençarslan, “Benim bu noktaya gelmem ailem sayesinde oldu. Babam oto boyacısı, amcam tornacı olduğu için aslında biraz bildiğim bir sektör. Muhasebe sektöründe ise her işe başladığınız yeniden kendinizi kanıtlamanız gerekiyor ve ben mesleğe 12 senemi vermiştim. Sanayi sektöründe daha önceleri deneyimim vardı, kurs açılınca bu sayede sektöre girmek istedim. İçimde hep bir heves vardı zaten. Bu sektörde ilerlemek istiyorum” şeklinde konuştu.

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