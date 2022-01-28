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EĞİTİM

Meslek liseli öğrencilerin başarısı: Yurt dışı stajla yazıcı yaptılar

Stajla yurt dışına açılan meslek liseliler eğitimlerini teknolojik ürünlere dönüştürüyor. Meslek lisesi öğrencilerin başarısı: Yurt dışı stajla yazıcı yaptılar. Almanya, Çekya, Romanya, İrlanda, Polonya ve Portekiz de makinelerin iç, dış ve yazılımsal aksamları hakkında staj gören öğrenciler 3 boyutlu yazıcı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Meslek lisesi öğrencilerin başarısı: Yurt dışı stajla yazıcı yaptılar
Yurt dışında staj gören öğrenciler 3 boyutlu yazıcı yaptı.

Stajla yurt dışına açılan meslek liseliler eğitimlerini teknolojik ürünlere dönüştürüyor. Organize sanayi bölgelerinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla OSB’ler ile birleştirilen 255 okuldan birisi olan OSTİM Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri yaptıkları projeler ile birlikte hem kazanç elde ediyor, hem de yurt dışında mesleki eğitim şansı elde ediyor.

ROBOT DA VAR

Almanya, Çekya, Romanya, İrlanda, Polonya ve Portekiz de makinelerin iç, dış ve yazılımsal aksamları hakkında staj gören öğrenciler 3 boyutlu yazıcı yaptı. Öğrencilerin birçok farklı alanda üretim yaptığının altını çizen okul müdürü Tuncay Uçar, iç donanımının tamamını yerli imkanlarla ürettikleri el dezenfektanı makinesini 6 Arap ülkesine ihraç ettiklerini bildirdi. Uçar, “Yine donanımından yazılımına kadar birçok noktasını öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin yaptığı, cep telefonu ile idare edilebilen tekerlekli robot gibi projelerimiz bulunuyor. Bu projelerden öğrencilerimize ve öğretmenlerimize 10 bin 212 TL gelir elde ettik” dedi.

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