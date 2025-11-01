Yeni Şafak
Nadir elementlerde üç yeni tesis yolda

Nadir elementlerde üç yeni tesis yolda

Merve Safa Akıntürk
1/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Türkiye, nadir toprak elementleri ve lityum üretiminde 2026 yılına kadar büyük bir atılım hedefliyor. Eskişehir ve Balıkesir’de kurulacak yeni tesislerle yerli üretim kapasitesi artırılacak.

Dünya ekonomisinin stratejik gündeminde yer alan nadir toprak elementlerinde (NTE) Türkiye, 2026 yılına yönelik iddialı hedeflerini belirledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, Eskişehir Kırka’da 600 ton/yıl kapasiteli Lityum Karbonat Üretim Tesisi’nin kurulumunun yüzde 20’sinin 2026 yılında tamamlanması planlandı. Lityum, özellikle pil ve batarya üretiminde stratejik öneme sahip olması nedeniyle Türkiye’nin enerji dönüşüm hedeflerinde kilit bir rol oynayacak. Bor ve bor türevli ürünlerin üretimi ve ihracatının artırılması, Ar-Ge kapasitesinin güçlendirilmesi ve yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi planlanıyor.

YÜKSEK KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLER PLANLANIYOR

Bu kapsamda, Balıkesir’de çelik ve mıknatıs üretiminde kullanılan 800 ton/yıl kapasiteli Ferrobor Üretim Tesisi’nin inşası ve Sodyum Bor Hidrür Üretim Tesisi’nin kurulumu tamamlanacak. Öte yandan 150 ton/yıl kapasiteli Bor Nitrür Üretim Tesisi’nin ihalesi yapılacak ve kurulumun yüzde 20’si tamamlanacak.

BEYLİKOVA'DA ENDÜSTRİYEL ÜRETİM

Eskişehir Beylikova’da gerçekleştirilen nadir toprak elementi keşfinin ardından 2020 yılında kurulan pilot tesiste, saflaştırma teknolojisinin geliştirilmesine yönelik araştırmalar devam ediyor. Yetkililer, yüzde 92-93 seviyesindeki saflaştırma oranını daha da yükseltmek için Çin, Kanada, Avustralya ve bazı Avrupa ülkeleriyle iş birliği görüşmelerini sürdürüyor. Bakanlık yetkilileri, Eskişehir Beylikova’daki pilot tesisin ikinci fazında endüstriyel ölçekte üretim yapacak büyük bir tesisin temellerinin gelecek yıl atılacağını ve iki yıl içinde faaliyete geçmesinin hedeflendiğini belirtti.



