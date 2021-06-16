Ekonomi Konut fiyatları nisan ayında yüzde 2 arttı
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Konut fiyatları nisan ayında yüzde 2 arttı

Nisan 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye genelinde konut fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 2.0, yıllık bazda yüzde 32.4, yıllık reel yüzde 13 yükseldi.

Haber Merkezi AA
Nisan 2021 Konut Fiyat Endeksi: Konut fiyatları nisan ayında yüzde 2 arttı
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), nisanda bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 168,8 seviyesinde gerçekleşti.

Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 32,4 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 13 oldu.

Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında, nisanda bir önceki aya göre İstanbul ve Ankara'da yüzde 1,5'lik, İzmir'de yüzde 1,4'lük artış kaydedildiği görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,6, yüzde 29,8 ve yüzde 34,3 yükseldi.

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