Ekonomi Ocak ayının en fazla satılan otomotiv markaları belli oldu
OTOMOTİV

Ocak ayının en fazla satılan otomotiv markaları belli oldu

Ocak ayında binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat 5 bin 44 adetle ilk sırada yer alırken, Volkswagen 4 bin 708 adetle ikinci ve Toyota da 4 bin 300 adetle de üçüncü sırada yer aldı- En fazla satılan otomobil markası Volkswagen, en çok satılan hafif ticari araç markası ise Ford olarak belirlendi- 41 markanın yer aldığı listede, Bentley ve Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı

Haber Merkezi AA
Ocak ayında en çok satılan markalar belli oldu.
Ocak ayında en çok satılan markalar belli oldu.

Türkiye'de ocak ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam otomotiv pazarında en fazla satışı sırasıyla Fiat, Volkswagen ve Toyota gerçekleştirdi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, bu yılın ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 60,3 artarak 43 bin 728 adet olarak gerçekleşti.

Böylece toplam satışlar açısından Ocak 2021, 44 bin 892 adet olan 2011 yılının ocak ayından sonra görülen en yüksek ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

YÜZDE 35 ARTIŞ

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlarına göre yüzde 35,8 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50,9 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı ise 10 yıllık ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,6 azaldı.

Yalnızca otomobil satışları Ocak 202'de yüzde 60,6'lık artışla 35 bin 358, hafif ticari araç satışları da yüzde 59,2 artarak 8 bin 370 adet oldu.

İLK BEŞ MARKA

ODD raporundan derlenen bilgilere göre, geçen ay binek ve hafif ticari toplam otomotiv satışlarında Fiat, 5 bin 44 adetle ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, 4 bin 708 adetle Volkswagen ve 4 bin 300 adetle de Toyota takip etti.

Ford, 4 bin 206 adetle dördüncü ve Renault da 3 bin 893 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

LÜKS VE SPOR ARABALAR ALICI BULDU

Bu yılın ocak ayında 41 markanın yer aldığı satış listesinde, Bentley ve Smart hariç tüm markalardan satış yapılması dikkati çekti.

Ocak ayında 2 Maserati, birer adet Ferrari ve Lamborghini, 3 Aston Martin, 4 Jaguar ve 41 Porsche marka otomobil satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında ise geçen ay 2 bin 784 adetle Ford listenin ilk sırasında yer aldı.

Ford'u, 1.649 adetle Fiat ve 768 adetle de Dacia izledi. Volkswagen 626 satışla dördüncü ve Peugeot da 519 satışla beşinci oldu.

Öte yandan, otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, pazarın yüzde 88,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

C segmenti otomobiller 21 bin 112 adetle yüzde 59,7 pay, B segmenti otomobiller 9 bin 513 adetle yüzde 26,9 pay aldı.

Ayrıca gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine yüzde 40,8 pay ve 14 bin 435 adetlik satış ile sedan otomobiller oldu. Sedan otomobilleri, yüzde 34,7 pay ve 12 bin 274 adetlik satış ile SUV, yüzde 22,8 pay ve 8 bin 44 adet satış ile hatchback otomobiller takip etti.

Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
FOTOĞRAF 12
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FİAT 500 Popstar 1.2 Fire 69 HP MTA Fiyatı: 178.100 TL Kampanyalı fiyatı: 172.100 TL
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CİTROEN C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 296.500 TL
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CİTROEN C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel Kampanyalı fiyatı 197.500 TL
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CİTROEN C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik Kampanyalı fiyatı 296.500 TL
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DACİA DUSTER Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2 Liste fiyatı 175.900 TL
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DACİA Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp Fiyatı 158.900 TL
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FIAT EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP Manuel Benzinli Fiyatı: 152.900 TL Kampanyalı Fiyatı 145.900
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FIAT Egea Station Wagon Street 1.3 M.Jet 95 HP Manuel Dizel Fiyatı: 193.900 TL Kampanyalı Fiyatı 188.900 TL
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FIAT EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP Fiyatı: 135.900 TL Kampanyalı Fiyatı 130.900 TL
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KİA YENİ STONIC 1.25L 84 PS Manuel - Benzin - Cool Fiyatı: 187.900 TL Kampanyalı fiyatı 175.900 TL
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Türkiye'de 2021 yılında satılan en ucuz sıfır otomobiller
2021 yılında sıfır otomobil alacaklar için internet sitelerinde yer alan fiyat listelerine göre en uygun modelleri listelendi.İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz sıfır otomobil modelleri.


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