Ekonomi Ocakta fiyatı en çok artan ürün patlıcan, en fazla düşen çocuk kazağı oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ocakta fiyatı en çok artan ürün patlıcan, en fazla düşen çocuk kazağı oldu

Ocakta fiyatı en çok artan ürün patlıcan, en fazla düşen çocuk kazağı oldu

Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 81,46 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14,22 ile çocuk kazağı oldu.

Haber Merkezi AA
Ocak ayının zam şampiyonu patlıcan oldu.
Ocak ayının zam şampiyonu patlıcan oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, patlıcandaki fiyat artışını, yüzde 35,81 ile domates, yüzde 30,9 ile mandalina izledi.

Ocakta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 24,45 ile salatalık, yüzde 22,38 ile ulaşım araçlarıyla ilgili hizmet ücreti, yüzde 21,63 ile resmi evraklarla ilgili hizmet ücreti, yüzde 20,61 ile yeşil soğan, yüzde 20,54 ile sivri biber, yüzde 20,04 ile kuru soğan, yüzde 19,45 ile kabak, yüzde 16,54 ile limon yer aldı.

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı

En çok çocuk kazağı ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 14,22 ile çocuk kazağında gerçekleşti. Bunu yüzde 13,65 ile kadın gömleği, yüzde 13,16 ile kadın elbisesi, yüzde 13,06 ile kadın hırkası, yüzde 12,89 ile kadın kabanı, yüzde 11,68 ile kadın kazağı, yüzde 10,96 ile erkek ceketi, yüzde 9,75 ile çocuk için spor kazağı (sweatshirt), yüzde 9,73 ile erkek montu izledi.

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