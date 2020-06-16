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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Onur Air, yurt içi uçuşlarına hazırlanıyor

Şirket, 26 Haziran'dan itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon ve Antalya'ya, haftanın 4 günü ise Bodrum'a uçuşlara başlayacak. Temmuz başından itibaren iç hatlardaki sefer sayılarını artıracak olan şirket, yurt dışı uçuşlarına başlama tarihi olarak 15 Temmuz'u belirledi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Onur Air, yurt içi uçuşlarına 26 Haziran'da, yurt dışı seferlerine ise 15 Temmuz'da başlayacak.

  • Onur Air'in açıklamasına göre, şirket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ara vermek zorunda kaldığı tarifeli uçuşlarına, tüm sağlık önemlerini alarak yeniden başlıyor. Yeni döneme ilişkin biletler satışa açıldı.

Şirket, 26 Haziran'dan itibaren haftanın her günü İstanbul Havalimanı'ndan Trabzon ve Antalya'ya, haftanın 4 günü ise Bodrum hattında uçuşlara başlayacak. Temmuz başından itibaren iç hatlardaki sefer sayılarını artıracak olan Onur Air, 15 Temmuz'dan itibaren dış hat uçuşlarını yeniden başlatacak.

Öncelik; sağlıklı uçuş ve ekonomik bilet

Açıklamada görüşlerine yer verilen Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, en büyük önceliklerinin uçuş emniyeti ile insan sağlığı olduğunu belirterek, aynı zamanda yolculara her zaman olduğu gibi en ekonomik fiyatlı biletleri sunmaya çalıştıklarını bildirdi.

  • Ekiplerin ve yolcuların sağlığı için hem uçuş öncesinde hem de uçuş esnasında gereken tüm önlemleri aldıklarını aktaran Tosun, "Salgının yayılmasını önlemek için uçaklarımız, ulusal ve uluslararası sağlık otoritelerinin belirlediği standartlarda dezenfekte ediliyor, konuyla ilgili tüm çalışanlarımıza eğitimler detaylı bir şekilde veriliyor" ifadelerini kullandı.

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