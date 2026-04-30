Orta Koridor’da dev hedef: 7 milyon ton yük için İstanbul’da kritik zirve

İstanbul’da düzenlenen "Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun Geliştirilmesi" toplantısında, iki ülkenin dev şirketleri ve kamu temsilcileri bir araya geldi. Toplantının en dikkat çeken verisini Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Assel Zhanassova paylaştı. Zhanassova, 2026’nın ilk 3 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yük trafiğinin yüzde 18 arttığını müjdeledi.

Zhanassova, "Geçtiğimiz yıl 4,5 milyon ton olan yük hacmini, bu yıl sonuna kadar 6,5-7 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz. Sadece altyapı değil, yazılım yatırımlarıyla da yükün nerede olduğunu anlık izleyebileceğimiz bir sistem kuruyoruz" dedi.

Dev şirketler masada: Hazar Denizi köprü oluyor

Toplantıya Türkiye’den TCDD Taşımacılık, Albayrak Grubu, Pasific Holding ve Çalık Holding gibi sektör devleri katılım sağladı. Hazar Denizi'ndeki lojistik operasyonlara dair stratejik hamleler masaya yatırıldı.

Albayrak Grubu’ndan liman hamlesi

Albayrak İnşaat Genel Müdürü Yunus Yılmaz, Hazar Denizi’ni bir köprü olarak gördüklerini belirterek; Alat, Kurık ve Aktau limanlarında ortaklık ve partnerlik için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Kazakistan tarafı, özellikle Çin-Gürcistan-Azerbaycan hattındaki gümrük ve takip süreçlerini hızlandıracak ortak bir yazılımın "olmazsa olmaz" olduğunu vurguladı.

Dünya bu hattı güvenli buluyor

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilisi Alpdoğan Kahraman ise jeopolitik risklere dikkat çekti. Rusya güzergahına alternatif arayan dünyanın gözünün bu hatta olduğunu belirten Kahraman, "Dünya Orta Koridor'u istiyor ve burayı güvenli buluyor. Tek yapmamız gereken maliyetleri ve belirsizlikleri minimize ederek hattı tercih edilebilir kılmak" ifadelerini kullandı.

Kardeşlikten ekonomik kazanca

Orta Koridor'un geliştirilmesi sadece bir taşıma hattı değil, aynı zamanda Türk mallarının Orta Asya pazarına, Orta Asya ürünlerinin ise Türkiye üzerinden dünyaya açılması anlamına geliyor. Toplantı sonunda iki ülke heyeti, lojistik süreçlerin hızlandırılması ve yeni yatırım fırsatları için tam mutabakat sağladı.







