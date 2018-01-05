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OTOMOTİV

2017 yılı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları

Otomobil satışları 1 milyonun altında kaldı

2017 yılında otomobil üretimi ve ihracat tutarında cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran otomotiv sektörü, toplam satışlarda ise rekorun kıyısından döndü. ODD verilerine göre, 2017 yılında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında satışlar yüzde 2,8 azalarak 956 bin 194’e geriledi.

Haber MerkeziIHA
2017 yılı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları açıklandı.
2017 yılı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamları açıklandı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) 2017 yılı otomobil ve hafif ticari araç satış rakamlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,8 azalarak 956 bin 194 adet olarak gerçekleşti.

2016 yılında 983 bin 720 adet toplam pazar gerçekleşmişti. Otomobil satışları, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,52 oranında azalarak 722 bin 759 adet oldu. Geçen yıl 756 bin 938 adet satış yaşanmıştı.

YÜZDE 2,93 ARTTI

Hafif ticari araç pazarı, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,93 artarak 233 bin 435 adet oldu. 2016 yılında 226 bin 782 adet satış gerçekleşmişti.

2017 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 136.240 adet olarak gerçekleşti. 141 bin 912 adet olan 2016 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazar toplamına göre satışlar yüzde 4 oranında azaldı.
2017 yılı Aralık ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,73 azaldı ve 99 bin 694 adet oldu. Geçen sene 108 bin 44 adet satış gerçekleşmişti. 2017 yılı Aralık ayında hafif ticari araç pazarı 2016 yılının Aralık ayına göre yüzde 7,91 arttı ve 36 bin 546 adet olarak gerçekleşti. Geçen sene 33 bin 868 adet satış yaşanmıştı.

76 ELEKTRİKLİ SATILDI

2017 yılı Aralık sonu itibari ile 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 4,8, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 4,1 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 46,9 azalış izlendi. 2017 yılı Aralık sonunda 76 adet elektrikli ve 4 bin 507 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. 2017 yılı Aralık sonunda otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 42,6 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 307 bin 659 adet ile sahip oldu. 2017 yılı Aralık sonunda dizel otomobil satışlarının payı yüzde 61,0’a gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 60,5’e yükseldi.

2017 yılı Aralık sonu otomobil pazarı segmentinin yüzde 82,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 52,3 pay alan C (377 bin 935 adet) segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine sedan otomobiller (yüzde 49,4 pay, 356 bin 852 adet) oldu.

2017 yılı Aralık sonu itibari ile hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 70,2 pay ile van (163 bin 940 adet), ardından yüzde 12,0 pay ile kamyonet (28 bin 52 adet), yüzde 8,9 pay ile minibüs (20 bin 688 adet) ve yüzde 8,9 pay ile pick-up (20 bin 755 adet) yer aldı.

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