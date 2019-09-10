Ekonomi Otomotiv ihracatı AB pazarında gaza bastı
OTOMOTİV

Otomotiv ihracatı AB pazarında 'gaza bastı'

Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörü, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ağustosta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 10 artışla 1 milyar 255 milyon dolarlık dış satım yaptı.

Haber Merkezi AA
Geçen ay, AB üyesi 28 ülkeden 14'üne ihracat artışı yaşandı.
Geçen ay, AB üyesi 28 ülkeden 14'üne ihracat artışı yaşandı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlenen bilgilere göre, Türkiye otomotiv endüstrisi ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,4 artışla 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

  • Türkiye ihracatında yüzde 13'lük payla yine ilk sırada yer alan ve tarihindeki en yüksek ikinci ağustos ayı ihracat rakamına ulaşan otomotiv endüstrisi, yüzde 8,4'le de 2019'un en yüksek artış oranına ulaştı.

AB ülkelerine ihracat yüzde 10 arttı

Sektörün, tarihinde ikinci kez en yüksek ağustos ayı ihracat rakamına ulaşmasında AB ülkelerine yapılan ihracat artışları etkili oldu.

AB üyeleri yüzde 72 pay ve 1 milyar 255 milyon dolarlık dış satımla ülke grubu bazında ağustos ihracatında ilk sırada yer aldı.

Avro Bölgesi'ne yönelik ağustos ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre 10 artış yaşandı. Bunda Fransa, İtalya, İngiltere, İspanya, Hollanda, Slovenya ve Belçika'ya yapılan dış satımların etkisi dikkati çekti.

  • Geçen ay, AB üyesi 28 ülkeden 14'üne ihracat artışı yaşandı.

Almanya yüzde 0,4'lük düşüşe rağmen ilk sırada

Aylık bazda en fazla ihracat gerçekleştirilen ülke olan Almanya'ya ağustosta yüzde 0,4 azalışla 290 milyon 707 bin 974 dolar dış satım yapıldı.

Geçen ay, Fransa 182 milyon 219 bin 383 dolarlık ihracat rakamıyla ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı da 2018'in aynı dönemine göre yüzde 26,5 artış gösterdi.

  • Üçüncü büyük pazar konumundaki İtalya'ya ihracat da yüzde 18 yükselişle 151 milyon 370 bin 132 dolara ulaştı. Yüzde 4 artış ve 134 milyon 623 bin 992 dolarlık ihracatla Birleşik Krallık dördüncü sırada yer aldı.

Slovenya'ya yüzde 104, Hollanda'ya yüzde 79,5 artış

En çok ihracat yapılan 10 ülke arasındaki diğer AB üyelerinden 5'inci İspanya'ya yüzde 2 artışla 96 milyon 50 bin 583 dolar, 7'nci basamaktaki Hollanda'ya yüzde 79,5 yükselişle 69 milyon 971 bin 298 dolarlık ihracat yapıldı.

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Listenin 8'inci sırasında bulunan Slovenya'ya ise yüzde 104 artışla 64 milyon 407 bin 694 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Belçika ise yüzde 8 artış ve 52 milyon 318 bin 109 dolarla en fazla ihracat yapılan 10'uncu ülke olarak kayıtlara geçti.

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