Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Özel okul ücretleri için velilere çağrı Üç ayı geri alabilirsiniz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Özel okul ücretleri için velilere çağrı: Üç ayı geri alabilirsiniz

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, özel okul ücretleriyle ilgili "Çocuğumuzu okula kaydederken uzaktan eğitim maddesi yok. Dolayısıyla yüz yüze eğitim verilmediği için geçen sezon itibarıyla tüketiciler bu 3 aylık bedeli geri alabilirler. Çünkü, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasında kıyaslanmayacak kadar fark var" dedi.

Haber Merkezi DHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, koronavirüs salgını sürecinde tüketicilerin önemli haklarının olduğunu söyledi.

Olağanüstü durumlarda vatandaşların yaptırmış olduğu rezervasyonları iptal ettirme hakkı olduğunu belirten Şahin, "Şu an eğitimde bir yasaklama yok. Yüz yüze eğitimden farklı olan uzaktan eğitim dönemine başvuruldu. Fakat burada şöyle bir durum var; bizim okula çocuğumuzu kaydederken yapmış olduğumuz sözleşme yüz yüze eğitimle ilgili. Sözleşmenin içerisinde uzaktan eğitim maddesi yok. Olağanüstü durum varsa da yok.

Dolayısıyla yüz yüze eğitim verilmediği için geçen sezon itibarıyla tüketiciler bu 3 aylık bedeli geri alabilirler.

Çünkü, yüz yüze eğitimle uzaktan eğitim arasında kıyaslanmayacak kadar fark var. Devletin yasakladığı dönem olduğu için yazılı bildirime de gerek yoktu. Fakat ücreti talep etmek anlamında yazılı bildirim yapmak gerekir" ifadelerini kullandı.

'YEMEK VE SERVİS PARASI İADE EDİLİR'

Velilerin farklı haklarının da olduğunu söyleyen Şahin, "Eğitimde yemek ve servis parasını karıştırmayalım. O paraları zaten iade etmek zorundalar. Yüz yüze eğitim olmadığı için para geri iade edilir. Bunun yapılması için gereken kuruma yazılı müracaat. Olumsuz cevap alınmış ise tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine başvuru yapılarak para talep edilebilir. Biz bu konuda tüketicilerin bu paraları alacağına inanıyoruz. Dolayısıyla da bu velilerin bu müracaatları yapmalarını istiyoruz.

Bu sene bir de eğitimde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düştü.

Arada bin veya 2 bin liraya tekabül eden yüzde 7'lik farkı da tüketiciler geri alabilirler. Özel okulların parayı geri vermediklerini duyuyoruz. Bunun için de vatandaşların hakem heyetlerine başvurmaları yeterli" şeklinde konuştu.

Abone Ol Google News
Fransa yine karıştı

Fransa yine karıştı

​Macron'a isyan büyüyor.
Macron bunu bilmeliMiçotakis bunu duymalı

Macron bunu bilmeli
Miçotakis bunu duymalı

​MHP lideri Bahçeli'den Doğu Akdeniz mesajı.
Üç ayıgeri alabilirsiniz

Üç ayı
geri alabilirsiniz

​Özel okul ücretleri için dikkat çeken çağrı..
Yeni müjdeler yakın

Yeni müjdeler yakın

​Enerji Bakanı'ndan heyecanlandıran açıklama.
Üçüncü<br>indirim geliyor

Üçüncü
indirim geliyor

​Pazartesi günü pompa fiyatlarına yansıyacak.
HES kodu şart

HES kodu şart

İçişleri Bakanlığı genelgeyi valiliklere gönderdi.

Dimdik ayaktadır

Dimdik ayaktadır

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan imam hatip mesajı.

​ABD'ye kaçan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan dünyayı sarsacak itiraf.

Dalında satılıyor

Dalında satılıyor

Türkiye pazarını görmeden 20 ülkeye ihraç ediliyor.

Trabzonspor'da Sörloth krizi büyüyor.
Utancın 40. yılı

Utancın 40. yılı

​12 Eylül 1980 sabahı Türkiye tank seslerine uyandı.
Gasperini: Kaybedenlerin şampiyonu

Gasperini: Kaybedenlerin şampiyonu

120 bin nüfuslu bir şehrin kaderini değiştiren adam

​145 kiloluk bombanın atışlı testleri sürüyor.
Koronavirüse yakalandı

Koronavirüse yakalandı

​Sergen Yalçın'ın test sonucu pozitif çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatip okulları dimdik ayaktadır
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İmam hatip okulları dimdik ayaktadır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneğince Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 17. İmam Hatipliler Kurultayı'na yazılı mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "İmam hatip nesli olarak bize düşmanlık eden müptezellere cevabımızı daima başarılarımızla ahlakımızla edebimizle millete, devlete, ülkeye olan sadakatimizle verdik. Allah'ın izniyle ne bu camianın ne de bu milletin başını öne eğdirmedik, bundan sonra da asla eğdirmeyeceğiz"- "Darbeciler tarafından kapısına kilit vurulmak istenen imam hatipler, bu ülkeye cumhurbaşkanı, başbakan, bakan, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat yetiştiren seçkin eğitim kurumları haline dönüşmüştür. Bütün aşağılamalara, bütün hakaretlere, baskılara, yasaklara rağmen hamdolsun imam hatip okulları dimdik ayaktadır" ifadelerini kullandı.
Trabzonspor'da Sörloth krizi büyüyor: Noter tespiti yaptırıldı
Spor

Trabzonspor'da Sörloth krizi büyüyor: Noter tespiti yaptırıldı

Trabzonspor Kulübü, henüz kente gelmeyen Norveçli golcü Sörloth için noter tespiti yaptırdı. Bordo-mavililer oyuncu için Leipzig'in teklif yaptığını açıkladı.
Uzaktan eğitimde atletli öğretmen skandalı: Tepkiler üzerine soruşturma başlatıldı
Gündem

Uzaktan eğitimde atletli öğretmen skandalı: Tepkiler üzerine soruşturma başlatıldı

Koronavirsüs salgını nedeniyle milyonlarca öğrenci 31 Ağustos'ta yeni eğitim öğretim yıla uzaktan eğitimle başladı. Öğretmenler bilgisayar başından ders anlatmaya başladı ancak biri var ki büyük tartışma yarattı. Ankara'daki bir ortaokulda görev yapan rehber öğretmen Kemal C.'nin, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin internet üzerinden bilgi verdiği velilerin karşısına atletle çıkması tepki çekti. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen hakkında inceleme başlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.