Pazarcıya vergi müjdesi: fiyatları düşürür

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yürütülen mevzuat çalışmalarıyla 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafının da dahil edilmesiyle Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren yaklaşık 80 bin esnafın belirlenen yıllık satım hadleri çerçevesinde basit usule tabi olmasının önü açılacak. Pazarcının vergi yükünün azalmasıyla, ürün fiyatlarında da bir miktar düşüş öngörülüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın çalışmasına göre,2021 yılı kazançlarından başlamak üzere, basit usulde vergilendirilen berber, terzi, bakkal, manav, kasap, taksici, dolmuşçu, servis işleticisi ve benzeri esnafın kazançları gelir vergisinden istisna edilmişti.

DETAYLARI BELLİ OLDU

Bugün 837 bin esnaf bu istisnadan faydalanırken aynı zamanda KDV muafiyetinden de yararlanıyor. Gelir Vergisi Kanunu’nda basit usule tabi olmanın genel ve özel şartlarının başında yıllık alış, satış ve gayrisafi iş hasılatı hadleri geliyor. Bu kapsamda, 2023 yılı için belirlenmiş hadlere göre, satın aldıkları malları olduğu gibi veya işledikten sonra satanlarda yıllık alım tutarı 440 bin lirayı, yıllık satım tutarı ise 700 bin lirayı aşmayanlar, diğer işlerle uğraşanlarda yıllık hasılatı 220 bin lirayı aşmayanlar ve bu işlerin birlikte yapılması halinde yıllık hasılatı 440 bin lirayı aşmayan esnaf basit usulden yararlanabiliyor, pazarcı esnafı da gerekli şartları taşıyorsa basit usule tabi olabiliyor.

KAZANÇ GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Mersin, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun olmak üzere 13 büyükşehirde faaliyet gösteren 30 bin pazarcı esnafı ise uygulanmakta olan mevzuata göre basit usule tabi olamıyordu. Yürütülen mevzuat çalışmaları sonrasında yakın zamanda yayımlanması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kararı ile bu illerde faaliyet gösteren pazarcı esnafının da basit usulden faydalanabilmesinin yolu açılacak. Böylelikle Türkiye’de bulunan yaklaşık 80 bin pazarcı esnafının tamamı, belirlenen yıllık satım hadleri çerçevesinde basit usule tabi olacak ve kazançları Gelir Vergisi’nden istisna edilecek.

Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan.

YILLIK EN AZ 6 BİN LİRA CEPTE

Ankara Pazarcılar Odası Başkanı Recep Ayhan, pazarcı esnafının basit usulde vergilendirilmesiyle masraflarının azalacağını belirtti. Ayhan, büyükşehirlerdeki pazarcı esnafının basit usule tabi olmasını uzun yıllardır talep ettiklerini belirterek, getirilecek düzenlemeyle tüm ülkede pazarcılar arasında fark kalmayacağını kaydetti. Düzenlemenin vatandaşa da faydası olacağını vurgulayan Ayhan, şu değerlendirmede bulundu: "Pazarcı esnafının basit usulde vergilendirilmesiyle masrafları azalacak, yıllık en az 6 bin lira daha pazarcıların cebinde kalacak. Pazarcı esnafımızın maliyeti düşünce bu durum satılan ürünlerin fiyatına da yansır ve fiyatlar bir miktar düşer. Bu sayede satış artar ve esnaf daha çok kazanır."







