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Ekonomi

Bu yaz Türkiye’ye Avrupalı akını olacak: Uçaklarda koltuk sayılarını arttırdılar

Yaz sezonunun yaklaşmasıyla birlikte birçok Avrupa ülkesi uçaklarında Türkiye’ye koltuk sayısını artırdı. Tatilcilerin en fazla Antalya bölgesini tercih ettiği belirtilirken, Türkiye’nin tercih edilmesine başlıca neden olarak güneş, uzun kumsallar, temiz hava, hijyenik önlemler ve Avrupa destinasyonlarına yakın olması gösterildi.

13:19 . 25/04/2023 Salı
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden alınan bilgilere göre, Avrupa’dan Türkiye’ye tüm tatil rezervasyonlarında 2022 yılana göre yüzde 15’in üzerinde bir artış yaşandığı ve Avrupalıların en çok Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih ettiği belirtildi.


Tatilcilerin en fazla Antalya bölgesini tercih ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye’nin tercih edilmesine başlıca neden olarak güneş, uzun kumsallar, temiz hava, hijyenik önlemler ve Avrupa destinasyonlarına yakın olması gösterildi.

250 kilometre uzunluğundaki Türkiye kıyılarının, nisan ve mayıs aylarındaki 21-26 derece ortalama sıcaklığı, 20 derece deniz suyu sıcaklığı ve günde yaklaşık 11 saatlik güneş ışınları ile tatilcilerin büyük ekserisi için optimum tatil ortamı sunduğu vurgulandı.


Ayrıca 3 bin metreye varan yüksekliği ile arka plandaki Toros Dağları’nın Avrupalı tatilciler için oldukça cazip geldiği belirtildi.




#Turizm
#Yaz tatili
#Otel doluluk oranları
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