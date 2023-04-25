Bu yaz Türkiye’ye Avrupalı akını olacak: Uçaklarda koltuk sayılarını arttırdılar

Türkiye’nin önde gelen turizm şirketlerinden alınan bilgilere göre, Avrupa’dan Türkiye’ye tüm tatil rezervasyonlarında 2022 yılana göre yüzde 15’in üzerinde bir artış yaşandığı ve Avrupalıların en çok Türkiye’nin Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih ettiği belirtildi.