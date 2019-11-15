Petrol savaşlarını bitirecek buluş: Araçların yüzde 50 suyla çalışmasını sağlayan sistem geliştirildi

Gaziantepli oto tamircisi, araçların suyla çalışması için önemli bir buluşa imza attı. 21 yaşındaki Murat Ağbaş eski model bir araçta yaptığı testin başarılı olduğunu görünce, yeni arabalara da takarak yaklaşık 70 kilometrelik yolu 2 litre suyla gitmeyi başardı. Ağbaş geliştirdiği sistemin şimdilik yüzde 50 su, yüzde 50 yakıtla çalıştığını ifade ederek, hedefinin yüzde 100 suyla çalışan otomobiller olduğunu söyledi.

Aracın performansının da yüzde 30 yükseldiğini belirten Ağbaş, yetkililerin kendisine destek vermesi durumunda buluşunu geliştireceğini ifade ederek buluşunun dünyada yankı oluşturacağını söyledi.

İHA Gaziantepli oto tamircisi Murat Ağbaş, petrol savaşlarını bitirecek bir buluşa imza attı.

“Testler olumlu geçince aktif olarak kullanıyorum”

Yaptığı testlerin başarılı olduğunu gördükten sonra sistemi sıfır arabaya monte ettiğini belirten Murat Ağbaş, “Baktım ki petrol fiyatları yüksek, savaşlar da hep bu petrol yüzünden oluyor. Ben de bunu önlemek için böyle bir fikir geliştirdim.

Yaptığım sistemi ilk başta eski model bir araçta test ettim. Yaklaşık 10 bin kilometre yaptıktan sonra motorunu açarak herhangi bir olumsuz durum var mı diye kontrol ettim. Hiçbir olumsuzluk olmadığını görünce biri sıfır olmak üzere 2 araca daha bu sistemi monte ettim.

Araca takılan sistem sayesinde yakıttan yüzde 50 tasarruf yapılıyor. Yüzde 50 suyla çalıştığı için yakıt yüzde 50 düşerken, performans da yüzde 30 artıyor” dedi.

İHA Murat Ağbaş, araçların yüzde 50 suyla çalışmasını sağlayan bir sitem geliştirdi.

Sistem nasıl çalışıyor?

Sistemle ilgili bilgi paylaşan Murat Ağbaş, “Arkada su haznemiz var. O su haznesine elektronik bir cihaz yaptım. Hepsini kendim yaptım. O elektronik cihazda suyun içindeki hidrojen gazımızın elde etmek maksadıyla ayrışan hidrojen 2 tane filtremiz var. Birinci filtremizden geçtikten sonra 2 filtremiz de motora doğru gönderip yanmasını sağlıyor. Aracımız yüzde 50 su, yüzde 50 yakıtla çalışıyor” şeklinde konuştu.

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İHA 3 araçta yaptığı denemede başarılı sonuçlar elde eden Murat Ağbaş’ın geliştirdiği sistemle 2 litre suyla 70 kilometre gidilebiliyor.

“Hedefim yüzde 100 suyla çalışan sistem”

Hedefinin yüzde 100 suyla çalışan sistem geliştirmek olduğunu belirten Ağbaş, “Bunu yüzde 100 suyla çalışır duruma getirmek istiyorum. Ancak maddi kaynaklarım kısıtlı olduğu için geliştiremedim. Şimdilik yüzde 50 suyla çalışır sistemi geliştirdim. Bagajdaki sistem görüntüsünü de gelecek desteklere bağlı olarak kapalı yerlere monte edeceğim. Sistemi geliştirmek için yetkililerden destek bekliyorum” dedi.

2 litre ile 70 kilometre

2 litre suyla 70 kilometre yol gidildiğini belirten Ağbaş, “Yüzde 30 civarında aracın performansı artıyor. Çeşmeden suyu doldurup biniyorsun hepsi bu” diye konuştu.

“Biz de aracımıza uygulayacağız”

Sanayi sitesinde bulunan komşu esnaflar ise sistemi ilk duyduklarında inanamadıklarını ancak test ettikten sonra kendi araçlarına da uygulama kararı aldıklarını ifade etti.

FOTOĞRAF 24 Elinizi yıkamak için kullandığınız su sifonda kullanılıyor. Ukrayna'da trafik ışıkları Çocuk parkındaki çeşmeden akan su sokak hayvanları için birikiyor. İsviçre'de dürbünlerin üzerinde hangi dağı gösterdiği yazıyor. Mobilya kurulumunda kullanılacak aletleri sırasıyla gönderen firma Diş macunun içerisindekileri ve ne işe yaradıklarını yazan tablo. Kapağın en son ne zaman açıldığını gösteren saat Akıllı korniş Yaşlılara daha uzun süre geçiş izni sağlayan özel sistem Elleriniz doluyken ya da diğer gerekli durumlarda ayakla basmak için asansör düğmesi. Oturabilecek şekilde dizayn edilmiş olan korkuluklar. Kapıyı elle açmak istemeyenler için ayak aparatı. Aldıklarınızı hesaplamaya yarayan hesap makineli alışveriş arabası Hava durumunu gösteren asansör Hem yetişkin hem de çocuklar için salıncak Çocuklara trafik kurallarını öğreten bisiklet parkı Şişirilmesi gerekmeyen bisiklet lastiği Bilgisayar kamerasında aç kapa düğmesi Asansördeki ağırlığı gösteren bildirim Çamaşırları yıkanmasını beklerken spor yapma imkanı veren salon Havalimanında uyumak isteyen yolcular için yapılmış özel kabin Pedal çevirerek elektronik cihazlarınızı şarj edebileceğiniz istasyon Tavanı şeffaf yapılmış kargo aracı Çizerken aynı zamanda okuma detayı düşünülmüş kalem Bu icatların faydalarına hayran kalacaksınız. Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran bu zeki çözümler, pratiklik ve sağladığı kolaylıkla sizi şaşırtacak. BiP'te paylaş

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