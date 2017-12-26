Piyasaya güven veren uygulama
Karekodlu çek nedir?
Karekodlu çek, çeki düzenleyenin (keşidecinin) banka ve şube bilgilerini, hesap numarasını ve çek numarasını içeren bir karekod (QR Code) basılmış özel bir çektir. Akıllı cihazlardaki Findeks Mobil Uygulamasına okutulan karekodlu çek vasıtasıyla, çek yaprağının doğruluğu ve keşidecinin geçmiş çek ödeme performansına ilişkin özet rapora ulaşmak mümkün.
- Karekodun sorgulanmasıyla elde edilecek bilgiler doğrultusunda çek yaprağının doğruluğu teyit edilebilir, keşidecinin geçmiş çek ödeme performansına dair bilgi edinilebilir.
Karekodlu çek nasıl alınır ve kullanılır?
Karekodlu çek sisteminin kullanılması için yapılması gereken, bankadan karekodlu çek talebinde bulunmaktır.
- Karekodlu çeklere ait bilgileri okutabilmek için de Findeks Mobil uygulamasının akıllı telefona ve tabelete indirilmesi gerekiyor.
Üye olduktan sonra çeklerin üzerindeki karekod telefonun veya tabletin kamerasıyla okutabilir, çekle ilgili bilgilere onay beklemeksizin ulaşılabilir.
‘Karekodlu çek’in avantajları
Çek hamili Karekodlu Çek’i sorgulayarak keşidecinin geçmiş dönem çek ödeme performansı hakkında bilgi sahibi olur ve çeki alıp almayacağına karar verebilir.
Sahtecilik ve tahrifat riski önlenir.
Karşılıksız çek endişesi azalır.
Piyasadaki güvenilir oyuncuların birbirleri ile karşılaşması kolaylaşır.
Karekodlu Çek keşidecileri için piyasadaki itibar ve güvenilirlik artar.
Karekodlu Çek Raporu ile ulaşılabilecek bilgiler
Karekodlu çekin Findeks Mobil Uygulaması aracılığıyla okutulması sonucu elde edilen Findeks Karekodlu Çek Raporu sayesinde, çek yaprağındaki bilgilerin sistemde hangi firma ya da şahsa ait göründüğü, keşidecinin düzenlediği çeklerin ilk ve sonuncusunun ibraz tarihi gibi pek çok bilgiye ulaşılabiliyor.
Sistem kapsamında keşidecinin yasaklıysa yasaklanma tarihi, iflas kararı verilme durumu ve tarihi, çek numarası için ihtiyati tedbir kararı verilme durumu, çek sahibi olunan banka sayısı ve keşideciye ait açık çeklerin sayısına da erişilebiliyor.
Son beş yılda arkası yazılan son çekin ibraz tarihi ve ödenen son çekin tarihi, ayrıca yine son beş yıldır ibrazında ödenen, arkası yazılan ve sonradan ödenen, arkası yazılan ve ödenmeyen çeklerin adet ve tutarları görüntülenebilecek. Bunların yanı sıra sistem sayesinde çekin dolaşımda olup olmadığına ilişkin bilgi de alınabilecek.
Çek üzerindeki bilgilerin sistemden gelen bilgilerle karşılaştırılabiliyor olması da sahteciliğe ve dolandırıcılığa karşı tedbir alınmasını mümkün kılacak. Keşidecinin çek ödeme geçmişine dair tüm bilgiler tek bir raporda görülerek çekin ödenme olasılığı öngörülebilecek.
Çek endeksi
Çek Endeksi, Çek Raporu’nun özeti niteliğindeki bir sıralama notudur. Sadece Çek Endeksi’ne bakılarak kişi ya da kurumun çeklerini ödeme alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olunabilir.
Çek Endeksi tüm bankalardan alınan çeklerin ödeme performansına göre hesaplanıyor. Bu sayede ekstra bir araştırma yapmadan çeki kabul edip etmeme kararı verilebiliyor.
Geçmişte ödenen ve ödenmeyen bilgilere göre kişinin ya da kurumun konumunu belirleyen çek endeksi, 0 ile 1.000 arasında değişiyor.
Çek sahibi kişi ya da kurum, keşide ettiği hiçbir çeki ödemezse Çek Endeksi 0, tüm çeklerini öderse 1.000 ‘dir. Bununla beraber kişinin arkası yazılmış, ancak halen ödenmemiş 1 tane dahi çeki olması durumunda Çek Endeksi 1 ile 500 puan arasında gerçekleşir. Arkası yazılmış, sonradan ödenmiş çeki bulunan kişi ya da kurumlara ait Çek Endeksi 501-999 arasında gerçekleşir.
Karekodlu çek sistemi neden yüzleri güldürür?
Karekodlu Çek Raporu, keşidecinin geçmiş çek ödeme performansına dair bilgileri gösterdiğinden karşılıksız çek alma ihtimalini yüzde 80 azaltıyor.
Çekin doğruluğu teyit edilebildiği için ticari alışverişlerdeki dolandırıcılık riskinin azaltılmasına büyük katkı sağlıyor.
Hızlı ve pratiktir. Keşidecinin çek kullanımı ile ilgili bilgilerine tek bir sorgulama ile kolayca ulaşılmasını sağlıyor. Sorgulamadan sonra ikinci bir onay adımı olmaksızın keşidecinin özet çek raporu alınabiliyor.
Ödemelerin sadık ve güvenilir olduğunu gösterme fırsatı veren sistem, pazarlık gücünü artırırken, ticari kariyeri sağlamlaştırmaya da imkan tanıyor.