Piyasaya güven veren uygulama

Haber Merkezi 26 Aralık 2017, 10:57 Yeni Şafak

Ticaretle uğraşan vatandaşların önemli ödeme ve borçlanma araçlarından biri çeklerdir. Ülkemizde her yıl ortalama 25 milyon çek bankalara ibraz ediliyor. Ancak çekle yapılan ödemelerin yaygınlaşmasıyla karşılıksız çek, sahte çek, ikiz çek, dolandırıcılık gibi sorunlarda artış yaşandı. Tahsilatta sorun çıkaran tüm bu durumlar ‘karekodlu çek’ sistemi ile tarihe karıştı.