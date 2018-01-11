PTT Motif Kart ile memurlara özel hizmet verecek

Türkiye'de bir milyon üyeye sahip Memur-Sen'den üyelerine hem indirim hem de para toplama konusunda yardımcı olacak Motif Kart projesi hayata geçti. Konuyla alakalı geçtiğimiz günlerde Mehmet Akif İnan Vakfı açılışında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı ve Mehmet Akif İnan Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Yalçın, "Mehmet Akif İnan Vakfı, PTT ve Memur-Sen olarak yeni bir projeye imza attık. Üyelerimize emeklilerimize kolaylık sağlayacak, onları alışverişte avantajlı hale getirecek harcarken kazandıracak Motif Kart projemizin de startını vermiş bulunmaktayız. Bu faaliyetin ortaya çıkmasında emeği olan Ulaştırma bakanımız sayın Ahmet Arslan’a ve PTT Genel Müdürümüz Kenan Bozgeyik’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

PTT İLE PROTOKOL İMZALANDI

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 4 yıl önce hedefleri arasında Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın adına bir vakıf kurulması ile memurlara avantaj sağlayan "Motif Kart" projesini başlatılması bulunduğunu söyledi.

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Tonbul, "Bu projenin hayata geçmesi için PTT ile protokol imzaladık. 4 bine yakın iş yeri Motif Kart'ın bünyesinde. Kart, kullanıcılara indirim sağlayacak, para ve puan verecek. Memur-Sen'in 1 milyon üyesi ve aileleri düşünüldüğünde Motif Kart, gerek kullanıcı potansiyeli gerekse de kapsadığı iş yeri sayısı bakımından dünyanın en değerli avantaj sağlayan kartlarından biri olacak" dedi.