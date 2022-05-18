Ekonomi Renesas yarı iletken fabrikasını yeniden açıyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Renesas yarı iletken fabrikasını yeniden açıyor

Renesas Electronics, elektrikli araçlara yönelik yarı iletken malzeme üretmek amacıyla Japonya'daki fabrikasını yeniden açacak. Elektrikli araçlarda kullanılacak 300 milimetre yongalık güç yarı iletkenlerinin imalatı amacıyla hizmete girecek fabrika 100-150 kişilik istihdam sağlayacak.

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Haber Merkezi AA
Renesas yarı iletken fabrikasını yeniden açıyor
Foto/arşiv

Japon üretici firmadan yapılan açıklamaya göre Renesas, işlerin azalması nedeniyle Ekim 2014'te kapatılan Yamanaşi eyaletindeki Kofu fabrikasını modernize edecek.

Modernizasyon kapsamında üretim hacmi iki katına çıkarılacak. Toplamda 90 milyar yen (yaklaşık 700 milyon dolar) harcanacak fabrika 2024'te yeniden hizmete açılacak.

Elektrikli araçlarda kullanılacak 300 milimetre yongalık güç yarı iletkenlerinin imalatı amacıyla hizmete girecek fabrika 100-150 kişilik istihdam sağlayacak.

Renesas Üst Yöneticisi (CEO) Şinata Hidetoşi, yaptığı açıklamada, "firmanın, en büyük güç yarı iletken üretim bandıyla, karbondan arınmış bir toplumun gerçekleşmesi için katkıda bulunacağını" belirtti.

Japon firma açıklamasında, söz konusu yatırımın, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığının "Yarı İletken Stratejisi" çatısı altında yürütüleceğini duyurdu.

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