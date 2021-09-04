​Rezervlerin %34’ü altın

118 milyar doları aşan Merkez Bankası toplam rezervleri, son 8 yılın zirve seviyesini gördü. Turizm ve ihracattan kaynaklı döviz girişlerinin etkisiyle Haziran ayının son haftasında 100 milyar dolar seviyesini aşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezerv miktarı, 27 Ağustos ile biten haftada 9 milyar 709 milyon dolar artışla 108 milyar 556 milyon dolardan 118 milyar 265 milyon dolara yükseldi. Brüt rezervlerin yükselmesinde IMF’den gelen özel çekme hakkının da etkisi oldu.

40 MİLYAR DOLARI ALTIN

Merkez Bankası’nın Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporuna göre; 27 Ağustos’ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 9 milyar 786 milyon dolar artışla 77 milyar 956 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 20 Ağustos’ta 68 milyar 170 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 78 milyon dolar azalarak 40 milyar 386 milyon dolardan 40 milyar 308 milyon dolara geriledi. Bankanın net rezervi ise 25,9 milyar dolardan 26,2 milyar dolara yükseldi.

MUHALEFETİN HOŞUNA GİTMESE DE

Pandemi döneminin etkisiyle gerileyen Merkez Bankası rezervlerini diline dolayan muhalefetin hoşuna gitmese de, 118,2 milyar dolarlık rezerv, Türkiye’nin finansal pozisyonunun güçlü göstergesi olarak ekonomi yönetiminin elini rahatlatıyor.

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100 milyar dolar seviyesinin üzerindeki seyrini 9 haftadır sürdüren, Merkez Bankası rezervlerindeki yükseliş, Türkiye’nin CDS (Credit Default Swap/Kredi Temerrüt Takası) cephesindeki borçlanma maliyetlerini azaltıyor.

En çok altını olan 12’nci ülkeyiz