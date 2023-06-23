|
Ekonomi

Robotik ve Yazılımda adından söz ettiren Hakan Altınay'a fahri doktora

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 250. Yıl doktora mezuniyet ödül töreninde robotik ve yazılım alanında yaptığı çalışmalarla dünyada adından söz ettiren başarılı iş insanı Hakan Altınay, fahri doktora unvanı almaya hak kazandı.

08:00 . 23/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Hakan Altınay

Hakan Altınay

Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen 250. Yıl doktora Mezuniyet Töreni’nde İTÜ Uzay Mühendisliği Bölümü Mezunu Hakan Altınay, robotik ve yazılım alanındaki başarılı çalışmaları sebebiyle senato kararıyla fahri doktora diploması verildi. Hakan Altınay’a, girişimciliğinin yanı sıra elektromekanik, robotik, yazılım gibi konularda faaliyet gösteren

uluslararası düzeyde şirketler kurarak gerçekleştirdiği Ar-Ge çalışmalarıyla ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan ileri teknoloji ürünleri geliştirmesi nedeniyle” fahri doktor unvanı takdim edildi.


İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, THE ve QS gibi dünyanın önde gelen derecelendirme kuruluşlarından alınan iyi sonuçların İTÜ’nün başarısının sürekli hale geldiğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Bugün sizlere takdim edeceğimiz doktora mezuniyet belgelerinin ayrı bir önemi var. Sizler İTÜ’nün 250. Yıl coşkusunu bizzat yaşadınız. Bu tarihi döneme hep

beraber tanıklık ettik. Böylece İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 250. yıl mezunları oluyorsunuz. 2023 yılı mezunlarımızın böyle bir şansı oldu. Herkesi tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.


Törende tüm doktora mezunlarına seslenen Hakan Altınay konuşmasında İTÜ’lü olmanın bir ayrıcalık olduğunu vurguladı. Altınay, “Uzay Mühendisliği Bölümü ben girdiğim yıl yeni açılmıştı. Çok yoğun ve sıkı bir eğitim aldık. İTÜ bizleri verdiği eğitimle çok iyi donattı. Mezun olduktan sonra da verdiği imkânlarla hep yanımızda oldu. İTÜ ülkemizde öncü bir üniversite

olduğu gibi aynı zamanda mezunlarını ve öğrencilerini her zaman en iyi şekilde destekleyen bir üniversite de oldu. İTÜ’lü olmak her zaman bir ayrıcalık ve gururdur. Bugün burada sizlere bu unvanla sesleniyor olmaktan dolayı da büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

#İstanbul Teknik Üniversitesi
#Hakan Altınay
#Fahri doktora
5 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Politika faizi nedir, nasıl belirlenir?