Ekonomi Tank avcısı KARAOK Füzesinin lançeri paylaşıldı
SAVUNMA SANAYİ

Tank avcısı KARAOK Füzesi’nin lançeri paylaşıldı

Kısa menzilli tanksavar füzesi KARAOK’un geliştirme faaliyetleri Roketsan tarafından sürdürülüyor. Firma KARAOK Anti-Tank Füzesi’nin lançerine ait tasarımları paylaştı. KARAOK Füzesi, Tek-Er tarafından kullanılabilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ROKETSAN geliştirdi: Tank avcısı KARAOK Füzesi’nin lançeri paylaşıldı
​KARAOK tanksavar silahının 2021 sonunda TSK envanterine gireceği belirtiliyor.

Roketsan, KARAOK Füzesi’nin atılacağı lançere ait tasarım görselini paylaştı. Lançerin, Tek-Er'in kullanımına yönelik olarak omuzdan kullanılabilecek şekilde tasarlandığı ve elektro-optik sisteme sahip olduğu gözlemlendi.

Konsept itibariyle ABD üretimi Javelin’e benzeyen KARAOK, görüntüleyici kızılötesi arayıcı (IIR) başlığa sahip olacak. 125 milimetre çapındaki füze; lançeriyle birlikte 16 kilogram ağırlığa, 2.5 kilometre menzile, zırh delici tandem harp başlığına, an-unut kullanım moduna ve doğrudan ile üstten vuruş modlarına sahip olacak.

KARAOK Tanksavar Füzesi ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri’nin TEK-ER tarafından kullanılan tanksavar füzelerine yönelik ihtiyacı, milli imkanlarla karşılanmış olacak.

MENZİLİ 2 BİN 500 METREYE YÜKSELTİLDİ

Ağırlığı 16 kg’dan az olan KARAOK, 110 cm uzunluğunda ve hizalı artı biçiminde katlanan bir kanat ve arka kanatçık yapısına sahip. Füze bir tandem (ardışık) savaş başlığı (ağırlığı açıklanmayan) ve kapalı bir alandan atışı sağlamak için tasarlanmış yeni ve yerli olarak geliştirilmiş hibrid-çift aşamalı (fırlatma, uçuş) roket motoru (ağırlığı açıklanmayan) ile donatıldı. Atış modları; atıştan önce kilitlenmeyi, atıştan sonra kilitlenmeyi, at-unut, üstten (tepeden) veya doğrudan vuruş kabiliyetini içermekte.
Geliştirme çalışmaları devam eden KARAOK’un daha önce bin metre olarak açıklanan menzilinin Ocak 2021’de yayınlanan katalogda 2500 metreye yükseltildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Ayrıca Roketsan tarafından Uzun Menzilli Tanksavar (UMTAS) ve Orta Menzilli Tanksavar (OMTAS) Füzeleri’nden elde edilen tecrübelerle geliştirilen KARAOK Tanksavar Füzesi, 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen ilk güdümlü atış testi esnasında hedefini tam isabetle vurdu.

KARAOK tanksavar silahının 2021 sonunda TSK envanterine gireceği belirtildi.

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