Rusya ile İslam ülkeleri arasında işbirliği artıyor

: Rusya olarak, söz konusu ülkelerle geniş ticari ve insani işbirliğine açığız. Tarım ve endüstri alanında işbirliğini teşvik etmek ve nakliye ve lojistik zincirleri oluşturmak için yeni ortaklar bulmak da ilgilendiğimiz konular arasında yer alıyor. Rus Müslümanlar uluslararası temasların genişletilmesinde önemli rol oynuyor. Rusya-İslam Dünyası Stratejik Vizyon Grubu ve Kazan Forumu 2023'ün faaliyetlerinin, Rusya ve Müslüman ülkelerin iş çevreleri arasındaki etkileşimi güçlendirmeye katkıda bulunmaya devam edeceğinden eminim.