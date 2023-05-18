Depremden sadece 3 ay sonra yükseldi: İslahiye'de 360 afet konutunun kaba inşaatı Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde incelemelerde bulundu. Tamamlanan ve yapımı devam eden konteyner kentler ve prefabrik evleri ziyaret etti.