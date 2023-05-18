|
Ekonomi

Depremden sadece 3 ay sonra yükseldi: İslahiye'de 360 afet konutunun kaba inşaatı Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatının Kurban Bayramı'na kadar tamamlanacağını bildirdi.

18:16 . 18/05/2023 Perşembe
AA
Deprem bölgesindeki konutların inşası hızla sürüyor.

Deprem bölgesindeki konutların inşası hızla sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından, İslahiye ilçesinde yapımı devam eden afet konutlarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımında bölgedeki inşaatların son durumuna ilişkin videoya da yer veren Kurum, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki şantiyelerimizde çalışmalar tam gaz. İslahiye'deki afet konutlarımızın çatısı göründü. Kurban Bayramı'na 15 blokta 360 dairenin kaba inşaatını tamamlamış olacağız."



#çevre
#İslahiye
#Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
38 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Erzurum Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 2023: Erzurum Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı