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Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerine yaşam merkezi ve atölyeler yapılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yaşam merkezi, İslahiye ilçesine de tekstil ve mutfak atölyesi kurulması için 750 bin avro destek verilecek.

13:31 . 31/03/2023 Cuma
AA
Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi protokolü imzalandı.

Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi protokolü imzalandı.

Avrupa Birliğince finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankasının yürüttüğü Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) Sosyal Satın Almayı Destekleme Çağrısı kapsamında Nurdağı ve İslahiye ilçesinde depremin etkilerini gidermek için protokol hazırlandı.


Proje kapsamında Nurdağı ilçesine yaşam merkezi, İslahiye ilçesine tekstil ve mutfak atölyesi kurulması için 750 bin avro destek sağlanması kararlaştırıldı.


Yaşam merkezi ve atölyeler sayesinde söz konusu ilçelerdeki depremin etkilerinin giderilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.


Vali Davut Gül, valilikteki protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, emeği geçenlere teşekkür etti.


Protokolün depremin vurduğu ilçeler için önemli olduğuna işaret eden Gül
, "Protokol, depremin etkilediği iki ilçemizin toparlanmasına ve depremzede vatandaşlarımıza katkı sağlayacaktır. Hayırlı, uğurlu olsun."
dedi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek ise atölyelerdeki ürünlerin büyük işletmelerce alınacağını ve sürdürülebilir işletme modelinin yapılacağını anlattı.


Konuşmaların ardından protokol, Vali Gül ve Şimşek ile İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe tarafından imzalandı.


#Gaziantep
#Nurdağı
#İslahiye
#deprem
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