Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem konutlarının ilk bloğu yükseldi

Gaziantep
6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte depremlerde binlerce ev yerle bir olurken 50 binden fazla vatandaş da enkaz altında kalarak can verdi.
Depremin ilk anından itibaren harekete geçen devlet yaraların sarılması için çalışmalara başlarkenverilen sözler bir bir tutuldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremzedelere 1 yıl sonra teslim sözü verdiği konutlar için kazmalar vuruldu, zeminler oturtuldu.
Süreç öyle hızlı ilerledi ki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinden gurur veren haberler geldi.
TRT Haber'de yer alan habere göre ilçede 17 bloktan oluşan dairelerin zemin artı 5 katlı ilk bloğunda tünel kalıp çalışması tamamlandı.
40 günün ardından ilk blok yükseldi
Perde beton ve tünel kalıp sistemiyle yapılan ilk blok, böylece kazma vurulduktan 40 gün sonra tamamlanmış oldu.
Tamamlanan blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlanacak.
Diğer blokların is birinci ve ikinci katının tünel kalıpları yerleştiriliyor.