Gaziantep'in İslahiye ilçesinde deprem konutlarının ilk bloğu yükseldi

Kahramanmaraş merkezli iki depremin büyük yıkıma yol açtığı 11 şehrin yeniden inşası için yürütülecek çalışmaların merkezi Gaziantep olacak. Depremi az hasarla atlatan Gaziantep, sağlam zemini ve güçlü altyapısı nedeniyle seçildi. Afet bölgesi için ‘güçlü dönüşüm’ hedefiyle başlayan çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordine edecek.