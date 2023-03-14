Yeniden inşanın karargahı: Dönüşüm Gaziantep’ten yönetilecek

6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 şehri ayağa kaldırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afet bölgesine karargah kuruyor. AK Parti kaynakları, yeni konut projelerinin hızla tamamlanması ve afetzedelere bir an önce teslim edilmesine ağırlık verildiğini vurgulayarak, “Önümüzdeki bir yıl boyunca bütün bakanlık kadrolarının Gaziantep’te Bakan Murat Kurum’la birlikte bölgenin yeniden imarı için

Bakanlık, uzmanlık dallarına bilim insanlarının öncülüğünde çalışmalar yapacak 13 çalışma grubu oluşturdu. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Çalışma Grupları şöyle: Destek Hizmetleri ve Sosyal Politikalar, Deprem ve Yer Bilimleri, Hasar Tespit, Enkaz ve Atık Yönetimi, Şehirleri İnşa ve İhya, Kentsel ve Kırsal Dönüşüm, Mekânsal Planlama, Yeni Yapı Teknolojileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler, İklim Dostu Yeşil Dönüşüm, Kentsel ve Kırsal Altyapı, Tarihi ve Kültürel Miras, Kriz Yönetimi ve İletişim. Depremlerden etkilenen illerde 7,bini aşkın personel, 1 milyon 582 bin binada hasar tespit çalışması yaptı. Bu çerçevede 4 milyon 859 bin bağımsız bölüm incelendi. 214 bin 577 bina acil yıkılacak.