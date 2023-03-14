Yeniden inşanın karargahı: Dönüşüm Gaziantep’ten yönetilecek

“Güçlü dönüşüm” hedefiyle başlayan çalışmaları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordine edecek.
6 Şubat depremlerinin etkilediği 11 şehri ayağa kaldırmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, afet bölgesine karargah kuruyor. AK Parti kaynakları, yeni konut projelerinin hızla tamamlanması ve afetzedelere bir an önce teslim edilmesine ağırlık verildiğini vurgulayarak, “Önümüzdeki bir yıl boyunca bütün bakanlık kadrolarının Gaziantep’te Bakan Murat Kurum’la birlikte bölgenin yeniden imarı için
çalıştığını göreceğiz” bilgisini paylaştı.
ZEMİNİ SAĞLAM, ALT YAPISI GÜÇLÜ
Afet bölgesinde ‘güçlü dönüşüm’ sloganıyla başlatılacak çalışmalarda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına düşen rolün önemine değindi. Kaynaklar; depremden etkilenen 11 ilde yıkımının en az vurduğu Gaziantep kent merkezinin sağlam zemin yapısı kadar güçlü alt yapısıyla öne çıktığı için bakanlık çalışmalarının koordinasyonu açısından önemine işaret etti.
214 BİN BİNA ACİL YIKILACAK
Bakanlık, uzmanlık dallarına bilim insanlarının öncülüğünde çalışmalar yapacak 13 çalışma grubu oluşturdu. Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Modeli Çalışma Grupları şöyle: Destek Hizmetleri ve Sosyal Politikalar, Deprem ve Yer Bilimleri, Hasar Tespit, Enkaz ve Atık Yönetimi, Şehirleri İnşa ve İhya, Kentsel ve Kırsal Dönüşüm, Mekânsal Planlama, Yeni Yapı Teknolojileri, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler, İklim Dostu Yeşil Dönüşüm, Kentsel ve Kırsal Altyapı, Tarihi ve Kültürel Miras, Kriz Yönetimi ve İletişim. Depremlerden etkilenen illerde 7,bini aşkın personel, 1 milyon 582 bin binada hasar tespit çalışması yaptı. Bu çerçevede 4 milyon 859 bin bağımsız bölüm incelendi. 214 bin 577 bina acil yıkılacak.
SANAYİCİLER İÇİN YENİ YERLER
OHAL kapsamında deprem bölgesinde sanayicilerin afet zararlarının giderilmesi için tedbirler getirildi. Depremlerden etkilenen yerlerde sanayiciler için sanayi alanı olabilecek yerler belirlenerek gerekli izinlerin ve imar planı değişikliklerinin yapılmasının ardından bu alanlarda inşa faaliyetlerine başlanacak.