Gaziantep, Adana ve Osmaniye’de ders zili çaldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep, Adana ve Osmaniye’de eğitim-öğretim yeniden başladı. Gaziantep’te 662 bin 502, Adana'da 497 bin 852, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla okullarına kavuştu. Milli Eğitim Bakanlığı da eğitimin yeniden başladığı Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.

Eğitimin yeniden başladığı Gaziantep Lisesi'nde öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı. Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan lisede öğrencilerin büyük bölümünün okula geldiği gözlendi.

TÖRENLER YAPILDI

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu'nda ise 1060 öğrenciden 467'si, eğitime başladı. Depremin vurduğu kentlerden Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Dede Korkut İlkokulu’nu ziyaret etti. Sınıfları gezen Vali Yılmaz, yeniden eğitime başlayan öğrencilerle sohbet ederek, deprem dolayısıyla öğretmen ve öğrencilere 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Konteyner ve çadır sınıflarda buluştular

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde öğrenciler çadır ve konteynerlerden oluşturulan sınıflarda derse başladı. Nurdağı’nda, TSK tarafından kurulan 6 çadırda öğrenciler dersbaşı yaptı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulun bulunduğu çadırlarda, öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara girdi. Öğrencilerden Harun Ulaş Aslan okulu özlediğini ifade ederek, arkadaşlarıyla buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. İslahiye’deki konteynerlerde de dersbaşı yapıldı.











