|
Reklam
Reklam
Gündem

Gaziantep, Adana ve Osmaniye’de ders zili çaldı

Depremlerin vurduğu Gaziantep, Adana ve Osmaniye’de ara verilen eğitim-öğretim yeniden başladı. Gaziantep’te 662 bin 502, Adana'da 497 bin 852, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci dersbaşı yaptı.

04:00 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Deprem bölgelerinde eğitim başladı.

Deprem bölgelerinde eğitim başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep, Adana ve Osmaniye’de eğitim-öğretim yeniden başladı. Gaziantep’te 662 bin 502, Adana'da 497 bin 852, Osmaniye'de 137 bin 765 öğrenci tadilat ve onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla okullarına kavuştu. Milli Eğitim Bakanlığı da eğitimin yeniden başladığı Adana, Osmaniye ve Gaziantep'te öğrenciler için 9 milyon 513 bin 430 ders ve kaynak kitap ile defter ve kırtasiye seti gönderdi.

Eğitimin yeniden başladığı Gaziantep Lisesi'nde öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara alındı. Yaklaşık 900 öğrencisi bulunan lisede öğrencilerin büyük bölümünün okula geldiği gözlendi.

TÖRENLER YAPILDI

Adana’nın Seyhan ilçesindeki Meryem Abdurrahim Gizer Ortaokulu'nda ise 1060 öğrenciden 467'si, eğitime başladı. Depremin vurduğu kentlerden Osmaniye'de Vali Erdinç Yılmaz, Fakıuşağı Mahallesi'ndeki Dede Korkut İlkokulu’nu ziyaret etti. Sınıfları gezen Vali Yılmaz, yeniden eğitime başlayan öğrencilerle sohbet ederek, deprem dolayısıyla öğretmen ve öğrencilere 'Geçmiş olsun' dileklerini iletti.

Konteyner ve çadır sınıflarda buluştular

Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde öğrenciler çadır ve konteynerlerden oluşturulan sınıflarda derse başladı. Nurdağı’nda, TSK tarafından kurulan 6 çadırda öğrenciler dersbaşı yaptı. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulun bulunduğu çadırlarda, öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sınıflara girdi. Öğrencilerden Harun Ulaş Aslan okulu özlediğini ifade ederek, arkadaşlarıyla buluştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. İslahiye’deki konteynerlerde de dersbaşı yapıldı.




#Deprem Bölgesinde Eğitim
#Adana
#Gaziantep
#Osmaniye
#MEB
1 saat önce
default-profile-img
Gaziantep, Adana ve Osmaniye’de ders zili çaldı
Bankalar batıyor ABD panikte
Afetlere karşı en hazırlıklı ülke olmak istiyoruz.
Teknoloji gücüne darbe: Önce işten çıkarmalar şimdi banka krizler
Varank'ın babası dualarla uğurlandı
Yeniden inşanın karargahı: Dönüşüm Gaziantep’ten yönetilecek
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.