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Bakan Kurum duyurdu: Bir şehirde daha kalıcı konutlar için çalışmalar başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şanlıurfa'nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde TOKİ'nin inşaatlara başladığını duyurdu.

13:33 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, “asrın felaketi” 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilin inşası için başlatılan çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini anlatan bir video paylaştı.

'Bilimden şaşmadan, hızlı hareket ederek, güçlü adımlarla...'

Videoda, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kalıcı konutlarla ilgili ilk kazmanın vurulduğu anlatılırken Bakan Kurum, yayımladığı mesajında,
“Bilimsel, güçlü ve hızlı! TOKİ ile dirençli şehirlerimizi bu anlayışla inşa ediyoruz. Bilimden şaşmadan, hızlı hareket ederek, güçlü adımlarla, Şanlıurfa Birecik’te de başladık.”
ifadelerini kullandı.

İlk etapta 897 konu

Videoda, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa’da da kalıcı konutlar için çalışmaların başladığı aktarıldı. Şanlıurfa’nın Birecik ve Eyyübiye ilçelerinde ilk kazmanın vurulduğu bilgisinin paylaşıldığı videoda, ilk etapta 897 konut yapılacağı belirtildi.

  • Şanlıurfa’da konutların yatay ve yöresel mimariye uygun inşa edileceği ifade edilerek, sadece konut değil, çocuk oyun parkları, spor ve dinlenme alanları gibi sosyal donatı alanlarının da bulunduğu bir yaşam alanı oluşturulacağı kaydedildi.



#Şanlıurfa
#Birecik
#eyyübiye
#Murat Kurum
#toki
#Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
1 saat önce
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Bakan Kurum duyurdu: Bir şehirde daha kalıcı konutlar için çalışmalar başladı
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