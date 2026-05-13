Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: Petrol ödemeleri dolardan yuana geçiyor

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin küresel enerji piyasalarını etkilediğini belirterek, petrol ticaretinde geleneksel dolar işlemlerinden Çin yuanına geçiş yaşandığını söyledi.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus haber ajansı RİA Novosti'ye yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol piyasalarına ve küresel ekonomiye etkilerini değerlendirdi.
Orta Doğu'daki çatışmanın petrol krizine yol açtığını ifade eden Siluanov, Hürmüz Boğazı’nın kapatılması nedeniyle dünyadaki petrol arzının beşte birinin ve sıvılaştırılmış doğal gazın önemli bölümünün piyasadan çekildiğini söyledi.
Gübre ve gıda fiyatlarının da arttığını dile getiren Siluanov, gelişmelerden özellikle Asya ve Avrupa'daki enerji ithalatçısı ülkeler ile gıda fiyatlarındaki artışa karşı kırılgan durumdaki Afrika ülkelerinin olumsuz etkilendiğini kaydetti.
Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin küresel ekonomiye etkisi
Rusya açısından etkinin "çift yönlü" olduğuna işaret eden Siluanov, bir yandan ihracat ve bütçe gelirlerinin arttığını, diğer yandan tedarik zincirlerinin koptuğunu ve lojistik maliyetlerinin yükseldiğini belirtti.
Rus bütçesinin petrol ve doğal gaz gelirlerindeki oynaklığa karşı daha dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Siluanov, bütçe kuralı kapsamında petrol için belirlenen eşik fiyatın, düşük petrol fiyatları döneminde de bütçe harcamalarının finansmanını güvence altına alacak seviyede olması gerektiğini anlattı.
Siluanov, Ulusal Refah Fonu'nun artırılmasından yana olduklarına dikkati çekerek, fondaki kaynakların yuan ve altına yatırıldığını, bunun da fon birikimlerinin korunmasını sağladığını ifade etti.