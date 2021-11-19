Ekonomi Rusyadan Türkiyeye gayriresmi ambargo Analiz bahanesiyle ürünleri sınırda çürütüyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rusya'dan Türkiye'ye gayriresmi ambargo: Analiz bahanesiyle ürünleri sınırda çürütüyorlar

Geçtiğimiz aylarda Türkiye'den ithal ettiği domatese kota uygulayan Rusya, bu kez de üzüm, biber, erik, nar ve kabak gibi ürünlere 'analiz' şartı getirdi. Analiz haftalar sürünce ürünler sınır kapısında çürüdü. Konuya ilişkin açıklama yapan Yaş-Meyve Sebze İhracatçısı Ali Uçak, "Rusya, bize gayriresmi bir ambargo uyguluyor. Burada 20 gündür bekleyen binlerce tır var. Ürünlerimiz çürüdü." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Rusyadan Türkiyeye gayriresmi ambargo: Analiz bahanesiyle ürünleri sınırda çürütüyorlar
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Türkiye'nin yaş meyve-sebze, özellikle de domates ihraç ettiği ülkelerin başında gelen Rusya, 2015 yılında yaşanan uçak kriziyle domates alımını askıya almış ve 1 Kasım 2017'den itibaren ise 50'şer bin tonluk kota uygulamaya başlamıştı.

Domatese kota uygulayan Rusya, bu kez de üzüm, biber, erik, nar ve kabağa analiz şartı getirdi. Analiz haftalar sürünce ürünler sınır kapısında çürüdü.

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE GAYRİRESMİ AMBARGO

Konuya ilişkin Habertürk TV'ye açıklama yapan Yaş-Meyve Sebze İhracatçısı Ali Uçak, "Rusya, bize gayriresmi bir ambargo uyguluyor. Burada 20 gündür bekleyen binlerce tır var." ifadelerini kullandı.

"Rusya, 'Senden ürün almayacağım' da demiyor." diye konuşan Uçak, "Alacağım deyip kapıda bekletiyorlar. Bize gayriresmi bir ambargo uyguluyorlar. Rusya’ya 1 milyar doların üzerinde yıllık ihracatımız var. Her gün yeni bir analiz şartı çıkarıyorlar. Tonlarca ürün gümrüklerde çürüme tehlikesiyle karşı karşıya." dedi.

"ZARARIMIZI HESAPLAMAYA MAKİNE YETMEZ"

Gerekli analiz raporlarını Türkiye’de aldıklarını ifade eden Uçak, "Buna rağmen son 15 gündür her üründen analiz almaya başladılar. En fazla 1-2 gün sürecek işlem, Rusya’da 20 günde tamamlanmıyor. Bekleyen ürünler var ve çürümeye başladı. Zararımızı hesaplamaya makine yetmez." diye konuştu.

"ANALİZ BİLE ETMEDEN GERİ GÖNDERİYORLAR"

Rusya sınırında binin üzerinde tırın beklediğini ifade eden Uçak, "Bazen de hiç analiz dahi almadan sınırdan Türkiye’ye geri gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenen Uçak, "Ne olursunuz sektörü düşünün binlerce insan ekmek yiyor. Bu sorun çözülmezse binlerce insan işsiz kalacak, firmalar batacak." diyerek sözlerini noktaladı.

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