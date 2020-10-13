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Ekonomi Sanayi üretiminde önemli artış
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi üretiminde önemli artış

Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme sonrası artışını sürdürerek, ağustosta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık yüzde 10,4 yükseldi.

Haber Merkezi AA
Sanayi üretim endeksi arttı.
Sanayi üretim endeksi arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Ağustos ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 arttı.

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