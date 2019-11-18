Ekonomi Saudi Aramco halka arzdan 25 milyar dolar gelir hedefliyor
DÜNYA EKONOMİSİ

Saudi Aramco halka arzdan 25 milyar dolar gelir hedefliyor

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, gelecek ay ülkenin borsası Tadawul'da yapılması planlanan ilk halka arzdan yaklaşık 25 milyar dolar gelir elde etmeyi amaçlıyor. Şirket, halka arz kapsamında yatırımcılardan hisse başına 30-32 Suudi riyali (8-8,53 dolar) teklif alacak. Halka arzın ardından Aramco'nun piyasa değerinin 1,6 trilyon doları aşması bekleniyor.

Haber Merkezi AA
Saudi Aramco, arz kapsamında yatırımcılardan hisse başına 30-32 Suudi riyali (8-8,53 dolar) teklif alacak.
Saudi Aramco, arz kapsamında yatırımcılardan hisse başına 30-32 Suudi riyali (8-8,53 dolar) teklif alacak.

Saudi Aramco'nun açıklamasından derlenen verilere göre, bireysel ve kurumsal yatırımcılara şirketin yüzde 1,5'lik kısmı arz edilecek.

  • Toplam 3 milyar hissesi satışa sunulacak olan Saudi Aramco, arz kapsamında yatırımcılardan hisse başına 30-32 Suudi riyali (8-8,53 dolar) teklif alacak. Böylece, şirketin sağlayacağı gelir en az 24 milyar dolar, en fazla 25,59 milyar dolar olacak.

Öte yandan, yüzde 1,5'inin halka arz edileceği göz önüne alındığında, söz konusu değerlerle firmanın piyasa değerinin 1,6-1,7 trilyon dolar aralığında değişeceği öngörülüyor.

Aramco'nun nihai hisse fiyatının 5 Aralık'ta açıklanması beklenirken, bu miktarın 8,33 doların üzerinde olması durumunda ise Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın 19 Eylül 2014'te New York borsasında yapılan halka arzında elde ettiği 25 milyar dolarlık gelir rekoru kırılmış olacak.

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Piyasa değeri hedeflerin altında

Aramco'nun halka arzdan elde etmeyi planladığı gelir ve sonucunda oluşacak piyasa değerinin Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın hedeflerinin çok altında olması dikkati çekiyor.

Muhammed bin Selman, 2016'da duyurduğu Vizyon 2030 Planı kapsamında, Aramco'nun yüzde 2'sinin halka arz edilmesinden 100 milyar dolar gelir elde etmesinin hedeflendiğini ve şirketin piyasa değerinin 2 trilyon dolar olacağını duyurmuştu.

Vizyon 2030 Planı kapsamında, Aramco'nun arzından elde edilecek gelirle Suudi Arabistan ekonomisinin petrol gelirlerine bağımlılığının azaltılması, yenilenebilir enerji başta olmak üzere diğer sektörlere yatırım yapılması ve ülkenin bütçe açığının düşürülmesi amaçlanıyor.

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