Sega Yapı'dan 11 milyarlık yatırım atağı

İstanbul merkezli Sega Yapı, gayrimenkul sektöründe öz kaynak ağırlıklı büyüme modeliyle dikkat çekiyor. Şirketin büyüme stratejisinin merkezinde kentsel dönüşüm projeleri yer alıyor. Riskli yapı stokunun yenilenmesine katkı sağlarken modern şehirleşmeye de destek verdiklerini belirten Sega Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Turan, bu alandaki çalışmaların önümüzdeki dönemde daha da hızlanacağını söyledi. Turan, şirketin mevcut büyüklüğünü ve yatırım planlarını Yeni Şafak'a anlattı.





FİNANSMANDA ÖZ KAYNAK GÜCÜ

Turan, son yıllarda yakalanan ivmenin sürdürülebilir bir finansman yapısına dayandığını vurguladı. Bugüne kadar yaklaşık 6 milyar TL'lik projeyi tamamlayarak teslim ettiklerini belirten Turan, "Şu anda sahada devam eden 5 projemizin toplam büyüklüğü ise 5 milyar TL'ye ulaştı. Bu da bizi toplamda 11 milyar TL'lik bir portföy büyüklüğüne taşıyor" dedi. Sega Yapı’nın projelerini büyük ölçüde kendi öz varlıklarıyla hayata geçirdiğini dile getiren Turan, bu modelin finansman maliyetlerini minimize ettiğini ve piyasa dalgalanmalarına karşı şirketi daha dirençli hale getirdiğini ifade etti. Öz kaynak yapısının aynı zamanda teslim sürelerinde öngörülebilirlik sağladığını kaydeden Turan, kalite kontrol süreçlerinde de daha etkin bir yönetim imkânı sunduğunun altını çizdi.





5 İLÇEDE YENİ PROJELER

Yeni döneme ilişkin yol haritasını da paylaşan Sezgin Turan, İstanbul'un farklı bölgelerinde yeni projeler için hazırlıkların sürdüğü bilgisini verdi. Küçükçekmece'deki güçlü varlıklarını koruyacaklarını vurgulayan Turan, Bakırköy (Florya), Kadıköy, Gaziosmanpaşa ve Beşiktaş'ta yeni projelere başlayacaklarını açıkladı. Söz konusu bölgelerin hem yatırım potansiyeli hem de kentsel dönüşüm ihtiyacı açısından öne çıktığına değinen Turan, "İstanbul’un merkezine yakın ve dönüşüm ihtiyacının yoğun olduğu lokasyonlarda projeler geliştiriyoruz" diye konuştu. Kentsel dönüşüm projelerinde sadece fiziki yenilenmeye odaklanmadıklarını anlatan Turan, süreç yönetimi, teknik denetim ve hak sahipleriyle yürütülen iletişimin de büyük önem taşıdığına işaret etti. "Vatandaşın güvenle içinde yaşayabileceği, sağlam ve sürdürülebilir yapılar üretmek bizim önceliğimiz" diyen Turan, projelerin her aşamasında mühendislik standartlarının üst seviyede uygulandığını aktardı.





RUHSAT BAŞVURULARINDA YOĞUNLUK

Şirketin bugüne kadar 135 bin metrekareyi aşan inşaat alanında 1.100’ün üzerinde konutu tamamladığını hatırlatan Turan, devam eden ve planlama aşamasındaki projelerle bu sayının hızla artacağını sözlerine ekledi. Sektörde ruhsat başvurularının arttığını kaydeden Turan, "Şu an proje çizdirmekte zorlanıyoruz. Kentsel dönüşüm çok hızlı ilerliyor. Bu hızla devam ederse piyasada arz fazlası oluşabilir" uyarısında bulundu.





FAİZ DÜŞERSE TALEP SIÇRAR

Sezgin Turan, faizlerde yaşanacak olası bir düşüşün gayrimenkul talebini hızla artıracağına dikkat çekerek, "Bugün faizler yüzde 15 seviyesine inse satacak konut bulamayız. İnsanlar mevduattan çıkar, yeniden gayrimenkule yönelir. Bu da sektörde ciddi bir hareketlilik yaratır" dedi. Turan, sektörün uzun vadede güçlü bir potansiyele sahip olduğunu, gayrimenkulde beklentisinin yukarı yönlü olduğunu bildirdi.



