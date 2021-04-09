Şehitlerimizi uğurladık: Ne yaptın oğlum sen Şehitlerimizi uğurladık: Ne yaptın oğlum sen Konya’da eğitim uçuşu sırasında düşen uçakta şehit olan Türk Yıldızları Pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep ile Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen Uzman Onbaşılar Gökhan Çakır ve Ahmet Akdal memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Baba Mehmet Gençcelep, oğlunun fotoğrafına sarılarak, “Niye bu kadar erken gittin oğlum? Ne yaptın oğlum sen, arkadaşlarınla yaylaya gidecektin” diye ağladı.

Haber Merkezi 09 Nisan 2021, 00:00 Son Güncelleme: 09 Nisan 2021, 02:23 Yeni Şafak