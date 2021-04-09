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Şehitlerimizi uğurladık: Ne yaptın oğlum sen

Şehitlerimizi uğurladık: Ne yaptın oğlum sen

Konya’da eğitim uçuşu sırasında düşen uçakta şehit olan Türk Yıldızları Pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep ile Zeytin Dalı bölgesinde şehit düşen Uzman Onbaşılar Gökhan Çakır ve Ahmet Akdal memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Baba Mehmet Gençcelep, oğlunun fotoğrafına sarılarak, “Niye bu kadar erken gittin oğlum? Ne yaptın oğlum sen, arkadaşlarınla yaylaya gidecektin” diye ağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehitlerimizi uğurladık: Ne yaptın oğlum sen
Şehit Burak Gençcelep’in babası, oğlunun fotoğrafını öpüp sarıldı.

Türk Yıldızları’na ait NF-5 uçağının Konya’da eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu şehit olan Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep (35) memleketi Trabzon’da, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerin saldırısında şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Çakır (28) Bursa’da, Uzman Onbaşı Ahmet Akdal (30) ise Kahramanmaraş’ta son yolculuklarına uğurlandı. Trabzon’daki cenaze töreninde Gençcelep’in babası oğlunun tabutuna sarılıp “Niye bu kadar erken gittin oğlum?” diye gözyaşı döktü. Şehit asker öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Ortahisar’a bağlı Bulak Mahallesi’nde toprağa verildi.

2007’de göreve başlayan Burak Gençcelep, Türk Yıldızları’nda 100 saate yakın uçuş yaptı. Şehit Yüzbaşının, uçağın OSB’deki işyerlerinin üstüne düşmesini önlediği, boş araziye manevra yaptığı belirtilmişti.
2007’de göreve başlayan Burak Gençcelep, Türk Yıldızları’nda 100 saate yakın uçuş yaptı. Şehit Yüzbaşının, uçağın OSB’deki işyerlerinin üstüne düşmesini önlediği, boş araziye manevra yaptığı belirtilmişti.

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Konya'da gösteri uçağı düştü: Pilotumuz şehit oldu

OĞLUM NASIL ŞEHİT OLDU

  • Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit düşen Gökhan Çakır’ın Bursa’daki cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, helallik için İnegöl’deki baba ocağına getirildi. Şehidin annesi Saniye Çakır, “Dert ortağım. Beni her akşam kim arayacak annem? Benden isteyemediğin helallik var ya, sonuna kadar helal olsun annem” diye gözyaşı döktü. Gökhan Çakır’ın annesi şehidin silah arkadaşlarına “Oğlum nasıl şehit oldu? ‘Annem!’ diye feryat etti mi” diye sordu. Şehidin eşi Gülşah Çakır’ın da güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. Şehit asker, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İnegöl Şehitliği’nde dualarla toprağa verildi.

Küçük Kayra babasını böyle uğurladı.
Küçük Kayra babasını böyle uğurladı.

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Şehit babaya asker selamı

Şehit Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep evli ve 2 çocuk babasıydı. Eşinin cenazesi askerler tarafından omuzlara alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamayan Nurcan Gençcelep, “Bizi nasıl bırakıp gidiyorsun” diye gözyaşlarına boğuldu. Şehidin çocukları Kayra (8) ve Kaan (3) da şehit babalarıyla son kez vedalaştı. Küçük Kayra’nın babasını asker selamıyla uğurlaması törendekileri duygulandırdı.

Düşen uçağın şehit pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep’in Trabzon'daki babaocağına ateş düştü
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