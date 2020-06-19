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Ekonomi SİHAların İdlibde yerle bir ettiği Rusyanın hava savunma sistemi Pantsire yeni füzeler eklendiği iddia edildi
SAVUNMA SANAYİ

SİHA'ların İdlib'de yerle bir ettiği Rusya'nın hava savunma sistemi Pantsir'e yeni füzeler eklendiği iddia edildi

Rusya tarafından üretilen Pantsir-SM hava savunma sistemlerine, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına karşı yeni füzeler yerleştirdiği iddia edildi. Pantsir hava savunma sistemleri İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türk SİHA'ları tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Haber Merkezi AA
TSK'nın İdlib'de SİHA'larla vurduğu Pantsir...
TSK'nın İdlib'de SİHA'larla vurduğu Pantsir...

Rus Rossiyskaya Gazeta gazetesinde çıkan habere göre, Pantsir-SM sistemlerine eklenen füzeler, başkent Moskova’da 24 Haziran’da yapılacak geçit töreninin provalarında görüldü.

TSK bir Pantsir daha vurdu: SİHA’lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı
DÜNYA
TSK bir Pantsir daha vurdu: SİHA’lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı

İHA VE SİHA'LAR İÇİN YENİ FÜZE EKLENDİ İDDİASI

  • Sergilenen Pantsir-SM modelinde, daha önceki modellerde görülmeyen ufak ebatlarda yeni karadan havaya füzelerin yerleştirildiği dikkati çekerken, sistemde kurulu standart füzelerden daha küçük ebatlardaki füzelerin insansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı kullanılmasının amaçlandığı öne sürüldü.

Pantsir S1

2008’den bu yana Rusya ve çeşitli ülkeler tarafından kullanılmakta olan Panstir-S1 modelinin üst modeli olan Panstir-SM sisteminin Rus ordusu tarafından gelecek yıldan itibaren kullanıma alınması planlanıyor.

SİHA, Türk uçaklarına ateşlenen Pantsir’i böyle vurdu
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SİHA, Türk uçaklarına ateşlenen Pantsir’i böyle vurdu
Bahar Kalkanı harekatında önceki gün Suriye rejimine ait Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemini vuran SİHA'lar aynı sistemi 3 Mart günü başka bir noktada bir kez daha vurdu. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1'in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, “sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor” yorumunu yaptı. 15 milyon değerinde olan ve Rusya'nın 12 ülkeye ihraç ettiği sistemin radarı açıkken imha edilmesi dünya kamuoyunda da tartışılıyor.

Pantsir S1’in özellikleri

Pantsir S1’de 15 metre-15 kilometre irtifadaki, 1.2-20 kilometre mesafedeki hava hedeflerini imha etme kapasitesine sahip 12 adet 57E6E füzesi ve 2 adet 30 mm A38M uçaksavar topu bulunuyor.

SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti
OYNAT 00:00
SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor.
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