SİHA'ların İdlib'de yerle bir ettiği Rusya'nın hava savunma sistemi Pantsir'e yeni füzeler eklendiği iddia edildi
Rusya tarafından üretilen Pantsir-SM hava savunma sistemlerine, silahlı ve silahsız insansız hava araçlarına karşı yeni füzeler yerleştirdiği iddia edildi. Pantsir hava savunma sistemleri İdlib'de başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı'nda Türk SİHA'ları tarafından etkisiz hale getirilmişti.
Rus Rossiyskaya Gazeta gazetesinde çıkan habere göre, Pantsir-SM sistemlerine eklenen füzeler, başkent Moskova’da 24 Haziran’da yapılacak geçit töreninin provalarında görüldü.
İHA VE SİHA'LAR İÇİN YENİ FÜZE EKLENDİ İDDİASI
Sergilenen Pantsir-SM modelinde, daha önceki modellerde görülmeyen ufak ebatlarda yeni karadan havaya füzelerin yerleştirildiği dikkati çekerken, sistemde kurulu standart füzelerden daha küçük ebatlardaki füzelerin insansız hava araçları (İHA) ile silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) karşı kullanılmasının amaçlandığı öne sürüldü.
2008’den bu yana Rusya ve çeşitli ülkeler tarafından kullanılmakta olan Panstir-S1 modelinin üst modeli olan Panstir-SM sisteminin Rus ordusu tarafından gelecek yıldan itibaren kullanıma alınması planlanıyor.