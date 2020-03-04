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TSK bir Pantsir daha vurdu: SİHA’lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı

TSK bir Pantsir daha vurdu: SİHA’lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı

Suriye rejimine yönelik Bahar Kalkanı harekatını başlatan Türkiye, SİHA operasyonlarında Rus yapımı Pantsir S-1 hava savunma sistemlerini tek tek imha ediyor. Elektronik harp sistemlerini en ileri seviyede uygulayan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu sefer de Serakip’e konumlandırılmış ve Türk uçaklarına kilitlenen hava Pantsir S-1'i SİHA atışı ile vurdu. SİHA’lar önceki gün de bir Pantsir’i radarı açıkken imha etmişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk uçaklarına kilitlenen hava savunma sistemi SİHA'lar tarafından yok edildi.
Türk uçaklarına kilitlenen hava savunma sistemi SİHA'lar tarafından yok edildi.

Rusya'nın desteklediği ve bizzat kontrol ettiği Rejim unsurlarına bulundukları noktalarda verilen karşılık neticesinde bir tane daha Pantsir-S1 hava savunma sistemi imha edildi. SİHA operasyonları ile sahada teknoloji gücünü gösteren Türkiye, karşısında rejimin ve destekçilerinin askeri kapasitesi yetersiz kaldı.

SİHA, Türk uçaklarına ateşlenen Pantsir’i böyle vurdu
OYNAT 00:38
SİHA, Türk uçaklarına ateşlenen Pantsir’i böyle vurdu
Bahar Kalkanı harekatında önceki gün Suriye rejimine ait Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemini vuran SİHA'lar aynı sistemi 3 Mart günü başka bir noktada bir kez daha vurdu. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1'in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, “sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor” yorumunu yaptı. 15 milyon değerinde olan ve Rusya'nın 12 ülkeye ihraç ettiği sistemin radarı açıkken imha edilmesi dünya kamuoyunda da tartışılıyor.

Türk uçaklarına kilitlenen Pantsir S1’i SİHA’lar vurdu

SİHA'ların rejim unsurlarına ait Rus yapımı 15 milyon dolarlık Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği anların yeni görüntüsünde sistemin radarının aktif olduğu görülüyor. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı Harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli Twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1’in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, “sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. Türk uçaklarına kilitlenen hava savunma sitemi SİHA’lar ile imha edildi. Türkiye'nin üstün teknolojisi ile sahada uyguladığı strateji dünya çapında yankı uyandırdı.

Pantsir S1’in özellikleri

  • Pantsir S1’de 15 metre-15 kilometre irtifadaki, 1.2-20 kilometre mesafedeki hava hedeflerini imha etme kapasitesine sahip 12 adet 57E6E füzesi ve 2 adet 30 mm A38M uçaksavar topu bulunuyor.

SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti
OYNAT 00:00
SİHA'lar Suriye rejiminin 15 milyon dolarlık Pantsir hava savunma sistemini imha etti
Türk Silahlı Kuvvetleri, İdlib'de Türk askerlerinin şehit edilmesinden sonra yaptığı operasyonlarda rejime ait 15 milyon dolar değerindeki Rus yapımı Pantsir S-1 (Sa-22)hava savunma sistemini imha etti. SİHA'lar ile imha edilen hava savunma sistemi 12 ülkenin envanterinde bulunuyor.


Bir Pantsir daha!

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