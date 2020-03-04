TSK bir Pantsir daha vurdu: SİHA’lar Rus yapımı hava savunma sistemini dağıttı

Rusya'nın desteklediği ve bizzat kontrol ettiği Rejim unsurlarına bulundukları noktalarda verilen karşılık neticesinde bir tane daha Pantsir-S1 hava savunma sistemi imha edildi. SİHA operasyonları ile sahada teknoloji gücünü gösteren Türkiye, karşısında rejimin ve destekçilerinin askeri kapasitesi yetersiz kaldı.

OYNAT 00:38 SİHA, Türk uçaklarına ateşlenen Pantsir’i böyle vurdu Bahar Kalkanı harekatında önceki gün Suriye rejimine ait Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemini vuran SİHA'lar aynı sistemi 3 Mart günü başka bir noktada bir kez daha vurdu. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1'in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, “sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor” yorumunu yaptı. 15 milyon değerinde olan ve Rusya'nın 12 ülkeye ihraç ettiği sistemin radarı açıkken imha edilmesi dünya kamuoyunda da tartışılıyor. BiP'te paylaş

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Türk uçaklarına kilitlenen Pantsir S1’i SİHA’lar vurdu

SİHA'ların rejim unsurlarına ait Rus yapımı 15 milyon dolarlık Pantsir S-1 hava savunma sistemini imha ettiği anların yeni görüntüsünde sistemin radarının aktif olduğu görülüyor. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı Harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli Twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1’in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, “sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor” değerlendirmesini yaptı. Türk uçaklarına kilitlenen hava savunma sitemi SİHA’lar ile imha edildi. Türkiye'nin üstün teknolojisi ile sahada uyguladığı strateji dünya çapında yankı uyandırdı.

Pantsir S1’in özellikleri

Pantsir S1’de 15 metre-15 kilometre irtifadaki, 1.2-20 kilometre mesafedeki hava hedeflerini imha etme kapasitesine sahip 12 adet 57E6E füzesi ve 2 adet 30 mm A38M uçaksavar topu bulunuyor.