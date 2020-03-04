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AMERİKA

SİHA'larımız ABD'de gündem: Türkiye 21. yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu

Bahar Kalkanı Harekatı ile teknolojik üstünlüğünü ortaya koyan Türkiye'nin operasyon kabiliyeti Amerika'nın ünlü dergisi Forbes tarafından analiz edildi. “Türk yapımı İHA’lar ve topçu atışları İdlib’de Esed rejimini yıkıma uğrattı” başlıklı yazıda "Türkiye 21. yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu" değerlendirmesi yapıldı.

Haber Merkezi Diğer
Türk İHA ve SİHA’ları Bahar Kalkanı Harekatı ile dünyada ilgi odağı oldu.
Türk İHA ve SİHA’ları Bahar Kalkanı Harekatı ile dünyada ilgi odağı oldu.

İdlib'deki saldırı sonrası Bahar Kalkanı Harekatına başlayan Türkiye, yerli ve milli teknolojiler ile adete yeni bir savaş mantığını ortaya koydu. İnsansız ve silahlı insansız hava araçlarının (İHA ve SİHA’lar) İdlib’deki başarısı dünyanın gündemine oturdu.
Bahar Kalkanı Harekatı’nda hedefleri büyük başarıyla imha eden milli İHA ve SİHA’lar Amerikan Forbes dergisinin yayımladığı habere konu oldu. “Türk yapımı İHA’lar ve topçu atışları İdlib’de Esed rejimini yıkıma uğrattı” başlıklı yazıda Türkiye’nin bu araçlarla 21. yüzyılın savaş anlayışını değiştirdiği belirtildi.

SİHA, Türk uçaklarına ateşlenen Pantsir’i böyle vurdu
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SİHA, Türk uçaklarına ateşlenen Pantsir’i böyle vurdu
Bahar Kalkanı harekatında önceki gün Suriye rejimine ait Rus yapımı Pantsir S1 hava savunma sistemini vuran SİHA'lar aynı sistemi 3 Mart günü başka bir noktada bir kez daha vurdu. Savunma sanayinde kullanılan silahlar hakkında içerikler yayınlayan ve Bahar Kalkanı harekatından çarpıcı görüntüler paylaşan Clash Report isimli twitter hesabı, radarı aktifken SİHA tarafından vurulan Pantsir S1'in bataryasının yanındaki termal kamera izlerinden yola çıkarak, “sistemin Türk uçaklarına karşı ateşlendiğini gösteriyor” yorumunu yaptı. 15 milyon değerinde olan ve Rusya'nın 12 ülkeye ihraç ettiği sistemin radarı açıkken imha edilmesi dünya kamuoyunda da tartışılıyor.

Türkiye'den yeni bakış açısı

Haberde “Türkiye alışıldık savaş stratejilerinin dışına çıktı. 21. yüzyılın savaş anlayışına yeni bir bakış açısı getirdi. Elektronik harp gücünün önemini açıkça ortaya kondu. Türkiye dünyanın önde gelen insansız hava aracı üreticilerinden olduğunu ispatlarken, bu operasyonla insansız hava araçlarının hedefleri yıpratıcılığının konvansiyonel hava araçlarına göre daha düşük olduğu anlayışını kırdı” denildi.

Rus muhabirin İdlib izlenimleri: Türk SİHA’ları gece-gündüz vuruyor, durum çok zorlaştı
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Rus muhabirin İdlib izlenimleri: Türk SİHA’ları gece-gündüz vuruyor, durum çok zorlaştı
İdlib'de askerlerimize yönelik saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede SİHA'lar ile askeri açıdan adeta tarihe geçecek operasyonlar yürütüyor. İdlib'deki rejim hatlarından video çekip sosyal medyada paylaşan Rus askeri muhabir, Türkiye'nin SİHA'lar ile Esed askerlerine adeta saklanacak delik bırakmadığını söylüyor. Rus muhabirin çarpıcı ifadelerinden biri şöyle: 'İdlib semalarında Türk SİHA'ları göründüğü anda savaşın seyri değişti.'


"Türkiye neredeyse hiç kayıp vermedi"


Forbes’ın internet sitesinde yayımlanan haberde, TSK’nın Esed rejimine ait ağır silahlı çok sayıda askeri aracı imha etmesine dair görüntülere de yer verildi. Rejime ait hava savunma sistemlerinin çok yetersiz kaldığına dair videoların yer aldığı haberde, Türkiye’nin neredeyse hiç kayıp vermediğinin altı çizildi.

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