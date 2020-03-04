SİHA'larımız ABD'de gündem: Türkiye 21. yüzyılın yeni savaş mantığını ortaya koydu

İdlib'deki saldırı sonrası Bahar Kalkanı Harekatına başlayan Türkiye, yerli ve milli teknolojiler ile adete yeni bir savaş mantığını ortaya koydu. İnsansız ve silahlı insansız hava araçlarının (İHA ve SİHA’lar) İdlib’deki başarısı dünyanın gündemine oturdu.
Bahar Kalkanı Harekatı’nda hedefleri büyük başarıyla imha eden milli İHA ve SİHA’lar Amerikan Forbes dergisinin yayımladığı habere konu oldu. “Türk yapımı İHA’lar ve topçu atışları İdlib’de Esed rejimini yıkıma uğrattı” başlıklı yazıda Türkiye’nin bu araçlarla 21. yüzyılın savaş anlayışını değiştirdiği belirtildi.
Türkiye'den yeni bakış açısı
Haberde “Türkiye alışıldık savaş stratejilerinin dışına çıktı. 21. yüzyılın savaş anlayışına yeni bir bakış açısı getirdi. Elektronik harp gücünün önemini açıkça ortaya kondu. Türkiye dünyanın önde gelen insansız hava aracı üreticilerinden olduğunu ispatlarken, bu operasyonla insansız hava araçlarının hedefleri yıpratıcılığının konvansiyonel hava araçlarına göre daha düşük olduğu anlayışını kırdı” denildi.
"Türkiye neredeyse hiç kayıp vermedi"
Forbes’ın internet sitesinde yayımlanan haberde, TSK’nın Esed rejimine ait ağır silahlı çok sayıda askeri aracı imha etmesine dair görüntülere de yer verildi. Rejime ait hava savunma sistemlerinin çok yetersiz kaldığına dair videoların yer aldığı haberde, Türkiye’nin neredeyse hiç kayıp vermediğinin altı çizildi.