SIXT rent a car’dan yeni nesil bir mobilite çözümü

Bu nedenle, büyük bir satın alma yapmak yerine, gerektiğinde farklı segmentlerde birbirinden farklı araçları kullanma özgürlüğü şüphesiz birçok kişi arasında popüler olacaktır. Bugüne kadar sadece filo kiralamalarında uygulanan operasyonel leasing yöntemini SIXT+ ile bireysel kullanıcılara da sunmuş oluyoruz. Böylelikle, araç kiralama deneyimini baştan şekillendiriyoruz. İlk olarak, elektrikli araç deneyimi ile yola çıktığımız sisteme yakın gelecekte premium araç filomuzu da dahil ederek müşterilerimize daha zengin bir seçenek sunmayı hedefliyoruz.”