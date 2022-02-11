Ekonomi Elektrik faturaları için Ankarada kritik zirve
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Elektrik faturaları için Ankara'da kritik zirve

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 21 elektrik dağıtım şirketinin sahipleri ve üst yönetimleri ile bugün bakanlıkta bir toplantı gerçekleştirecek. Altyapı yatırımları ve mevcut durumun görüşüleceği toplantıda masaya son dönemde vatandaşların tepki gösterdiği elektrik fiyatları da gelecek.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika elektrik faturaları için Ankarada kritik zirve: Faturalara düzenleme yolda
Foto/arşiv

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın elektrik faturalarında yeni düzenlemeye gidileceğini açıklamasının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı harekete geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bakanlıkta 21 elektrik dağıtım şirketinin sahipleri ve üst yönetimlerini toplayacak.

Saat 14.00'te yapılacak toplantıda altyapı yatırımları ve mevcut durum görüşülecek.

Görüşme kapsamında, yangın, sel, deprem ve yoğun kış koşulları gibi olası afet durumlarında şirketlerin plan ve yol haritaları masaya yatırılacak. Yetkililerin, bu çerçevede küresel iklim değişikliği çalışmalarına ve afet senaryolarına ilişkin sunum yapmaları bekleniyor. Dönmez ayrıca, yetkililerden 2022'de yapılacak yatırımlar hakkında bilgi alacak.

Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrili olduğu toplantıda son dönemde vatandaşların isyan ettiği elektrik fiyatları da masada olacak.

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