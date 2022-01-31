Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarına yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Değişen şartlara göre, kabinede değişikliklerin olması normaldir. Her görev gibi kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Yeni değişimler de yapabiliriz.

Türkiye son yılların en bereketli ve zahmetli kışını geçiriyor. Kuraklık tehdidiyle geçen birkaç yılın ardından bu sene biraz nefes aldık.

Şehirlerarası ve şehir içi yollarda bir takım sıkıntılar yaşandı. Yolları açık tutmak için bakanlığımız hemen harekete geçti. Vatandaşlarımızdan mağduriyet yaşayanlar da oldu. Kar yağışıyla birlikte toprağın doymasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz.

25.8 milyarlık tarımsal desteği, 3.2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkarıyoruz.

REKLAM

İRAN'DAN GAZ AKIŞI YENİDEN BAŞLADI

İran ile aramızdaki doğal gaz hattının karşı taraftan kaynaklı bir arıza nedeniyle doğal gaz arzından bir sıkıntı yaşandı. İran hattından doğal gaz akışını yeniden başlattık. Azerbaycan'dan aldığımız doğal gaz arzını artırdık. Yer altı depolama tesislerimizi devreye soktuk.

OYNAT 01:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sanayideki doğal gaz kesintisini yakında tümüyle kaldırıyoruz Kabine toplantısı sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğal gaz kesintisi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İran tarafında yaşanan arıza sebebiyle doğal gaz arzında azalma yaşandığını belirten Erdoğan, 'İran hattından doğal gaz akışını yeniden başlattık. Azerbaycan'dan aldığımız doğal gaz arzını artırdık. Yer altı depolama tesislerimizi devreye soktuk. Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ELEKTRİK FATURALARINA DÜZENLEME

Elektrik faturalarında yaşanan artışlardır. Dünyada kömür fiyatları 5 doğal gaz fiyatları 10 kat arttı. Biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Yılbaşı itibarıyla enerji piyasalarında zorunlu düzenlemeye gitmek zorunda kaldık. Vatandaşlarımızın 2-3 kat arttığı şikayetleri üzerine, ilgili kurumlara tarifelerin yeniden düzenlemesi kararı verdik. Aylık ilk tüketim sınırını 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında gelecek fatura yeni düzenlemeye göre gelecek.

REKLAM

OYNAT 00:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Elektrik faturalarında aylık tüketim 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldı Kabine toplantısı sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarına yeni yılla birlikte yapılan düzenlemenin revize edildiğini duyurdu. İlk kademe tüketim sınırının 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıldığını belirten Erdoğan, 'Şubat ayında gelecek fatura yeni düzenlemeye göre gelecek.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

Koronavirüsü yakında gündemimizden tamamen çıkartmayı ümit ediyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımıza aşılarını yaptırmaları veya tamamlamaları hususunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Son 10 yıldır birçok yerde başarıyla uygulanan sosyal kaos senaryolarını yırtıp attığımız gibi salgının da üstesinden geldik.

60 MİLYAR TL'LİK ÜÇ YENİ DESTEK PAKETİ DEVREDE

Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak üç yeni destek paketini hayata geçiriyoruz. Üç paketle firmalara 60 milyar TL'lik kefalet limiti açıyoruz. Kartlı ödeme desteğini KOBİ ve KOBİ dışı firmalar için hazırladık. Bu kapsamda alınacak kredilerin bankalarımızın ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.

OYNAT 01:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üç paketle firmalara 60 milyar TL'lik kefalet limiti açıyoruz Kabine toplantısı sonrası ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üç yeni destek paketini hayata geçirdiklerini belirterek, 'Kredi Garanti Fonu kefaletiyle kullandırılacak üç yeni destek paketini hayata geçiriyoruz. Üç paketle firmalara 60 milyar TL'lik kefalet limiti açıyoruz. Kartlı ödeme desteğini KOBİ ve KOBİ dışı firmalar için hazırladık. Bu kapsamda alınacak kredilerin bankalarımızın ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.' dedi. BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

ENGELLİ PERSONEL ATAMASI

Engellilere yönelik bu yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacağız. Kamuya 2 bin 927 engelli memur atanacak.

REKLAM

AFETLERLE MÜCADELE

Afet bölgelerinde insanlarımızın mağduriyetini kısa sürede giderdik. Giresun'da inşası tamamlanan konut ve iş yerlerinin hak sahiplerine teslimini yaptık.

Orman yangınlarıyla mücadele için altyapımızı artırıyoruz. Yangın söndürme uçaklarının sayısını 20'ye helikopter sayısını 55'e çıkarıyoruz.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRILAR

Türkiye'nin girdiği büyüme sürecinde elbette sıkıntılarla da karşılaşıyoruz. Sadece günü kurtarma derdinde olsaydık bu kadar saldırılara maruz kalmazdık. Türkiye bugün her alanda kendine güveniyorsa birilerinin ihsanına değil, bunu kendi emeğimize borçluyuz. Son 3 yıldır ekonomide yaşanan dalgalanmalarla Türkiye'yi belki biraz sarstılar ama ancak bizi hedeflerimizden alıkoyamadılar.

ENFLASYONLA MÜCADELE

Enflasyondaki belli bir döneme mahsus artışın kamburunu bir müddet sırtımızda taşımak durumunda kalacağız. Bu süreçte vatandaşlarımızın her talebine kulağımız gönlümüz açık olacak.

REKLAM