Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek
ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı programda elektrik faturalarıyla ilgili açıklamada bulundu. Vatandaşın bu konudaki şikayetlerinin farkında olduklarını belirten İbrahim Kalın, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kalın, "İki buçuk saat önce görüştük cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

ELEKTRİK FATURALARINA YENİ DÜZENLEME

  • Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen elektrik faturaları hakkında konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

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Kalın'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

UKRAYNA ZİYARETİ

Kritik dönemde yapılan bir ziyaretti. NATA Genel Sekreteri bu görüşmeden dolayı cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. Bu krizin çözülmesiyle ilgili olarak Türkiye hem Ukrayna ile hem Rusya ile görüşebilen belki de tek ülke. Çok alame edici bir pozisyon takılmak yerine gerilimi düşürücü bir yaklaşımı ortaya koymak gerekiyor.

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Erdoğan'ın Ukrayna ziyaretini dünya nasıl gördü?

"ZELENSKY İLE PUTİN'İ BİR ARAYA GETİRME TEKLİFİ ÇOK KRİTİK"

  • Soğuk savaş sona erdi ama biçim değiştirerek devam etti. Düzen arayışı hala da devam ediyor. 30 yıllık bir süreç geçti. 97 yılında NATO ile Rusya arasında bir anlaşma yapıldı. Buna göre herkesin etki alanı üç aşağı beş aşağı belirlendi. Burada Cumhurbaşkanımızın oynayacağı rol çok önemli. Cumhurbaşkanımızın Zelensky ile Putin'i bir araya getirme teklifi çok kritik. Ukrayna olumlu bakıyor, Rusya'nın da olumlu cevap vermesiyle bu görüşme gerçekleşir. Sayın Putin'in Türkiye ziyareti olacak. Önümüzdeki günlerde o tarih de gelir.

Putin Türkiye'ye geliyor: Türkiye’den diplomasi atağı
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Putin Türkiye'ye geliyor: Türkiye’den diplomasi atağı

Lider diplomasisi önemlidir. Putin ile aralarında güven ilişkisi oluştur. Son 7-8 yıldır bu çok güçlü şekilde kuruldu. Birçok kriz bu sayede geride bırakıldı. Rus elçisinin burada vurulması. O akşam derhal Rus tarafı ile temas etti. Birkaç saat sonra Putin Cumhurbaşkanımız ile görüştü. Bu diplomasi sayesinde en az zararla atlatıldı ve Ruslar da bunu gördü. Dediler ki bu açık bir provokasyon. Cumhurbaşkanımızın kurduğu bu iyi ilişkiler, 'Türkiye Rusya'nın eksenine girdi, Putin ne derse Türkiye onu yapar' gibi asılsız yorumlar yapılıyor.

"ERKEN SÇEİM OLMAYACAK"

Meclis Başkanımız da açıklama yaptı. Cumhurbaşkanımızın 2023'te aday olmasında hukuki bir engel yok. Defalarca açıkladık erken seçim olmayacak.

İsrail medyası: ABD Türkiye’yi kızdırmak istemiyor tek seçeneğimiz boyun eğmek
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İsrail medyası: ABD Türkiye’yi kızdırmak istemiyor tek seçeneğimiz boyun eğmek

"İSRAİL, FİLİSTİN MESELESİNDE YAPICI ADIMLAR ATMAYA BAŞLADI"

  • Değişen bir şeyler var. 15 yıllık Netanyahu dönemi İsrail'de kapandı. Yeni bir hükümet kuruldu orada. Çok farklı unsurları bir araya getiren bir hükümet var. Yakında da İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ülkemize ziyareti olacak. Orada bir değişim oldu, olumlu yaklaşım var. Bizim İsrail ile ilişkilerimizde 2 temel boyut var. Bir ikili ilişkilerimiz var bir de Filistin var. Biz bunu İsrail tarafına açık şekilde ifade ettik. Filistin'de ne olduğu bizi ilgilendiriyor. Kimse bunu sorgulayamaz. İsrail Filistin meselesinde yapıcı adımlar atmaya başladı.

DEAŞ neden uyandırıldı?
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DEAŞ neden uyandırıldı?

"DEAŞ İLE MÜCADELEDE EN UFAK TAVİZİMİZ YOK"

İdlib'in nüfusu 2.5 milyona çıktı. Bizim birinci amacımız oradaki sivilleri korumak ve yeni bir göç dalgasını engellemek. Tersi olsaydı 2, 2.5 milyon insanın tekrar harekete geçmesi içten bile değil. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere herkesin Türk askerinin orada olmasından memnun olması, teşekkür etmesi gerekir. DEAŞ ile mücadelede en ufak tavizimiz yok. Cumhurbaşkanımızın uzunca sürece gelin burada güvenli bir bölge kuralım dedi.

  • Cumhurbaşkanımızın liderliği olmasaydı o gün o kadar askeri gücün karşısında kimse duramazdı. Demokrasinin zaferiyle sonuçlandı. Şehitlerimizin yasını tutarken, demokrasinin zaferi olarak 15 Temmuz'u hatırlamamız gerekir.
Emeklilere üçlü kazanç

Emeklilere üçlü kazanç

Promosyon miktarı üç bin liraya kadar çıkıyor.
Facebok ve Instagram kapanabilir

Facebok ve Instagram kapanabilir

Veri krizi giderek büyüyor.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek

​Bakan Koca İstanbul'daki salgın seyrini rakamlarla açıkladı.

​Meteoroloji, İstanbul'u saat verip uyardı.
HDP'li Dersim Dağ'dan 'Semra Güzel' savunması: Kimse o fotoğrafı yargılayamaz
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HDP'li Dersim Dağ'dan 'Semra Güzel' savunması: Kimse o fotoğrafı yargılayamaz

HDP Diyarbakır vekili Dersim Dağ, terör örgütü PKK üyesi ile samimi fotoğrafları ortaya çıkan arkadaşı Semra Güzel'i savundu. Güzel hakkında başlatılan soruşturmayı 'Kürt kadınlarına saldırı' olarak niteleyen Dağ, "Semra Güzel barışın umududur. O fotoğraf, bu toprakların ve Kürtlerin gerçekliğidir. Kimse o fotoğrafı yargılayamaz." dedi.
CHP'li başkanın 'elektrik' yalanı mahkemeye taşınıyor: Yalvaç Kaymakamlığından suç duyurusu
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CHP'li başkanın 'elektrik' yalanı mahkemeye taşınıyor: Yalvaç Kaymakamlığından suç duyurusu

Isparta'da, 5 Şubat'ta evinde ölü bulunan Ramazan Nazlı için "Elektrik parasını ödeyemediği için elektriğinin kesik olduğunu" öne süren CHP Yalvaç İlçe Başkanı Ali Arı hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik' iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. Yalvaç Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vatandaşın elektriğinin kesik olmadığı ve engelli maaşı alması sebebiyle elektrik tüketim desteğinden de faydalandığı vurgulandı.
Fransa'dan Afrika'ya rahat yok: Mali’den çekilince Nijer’e yerleşecek
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Fransa'dan Afrika'ya rahat yok: Mali’den çekilince Nijer’e yerleşecek

Mali’nin, Fransa’nın büyükelçisini sınır dışı etme kararının ardından, bu ülkede askeri operasyonlarını tamamen durduracağını duyuran Fransa’nın Sahel’deki askeri operasyonlarının merkezi olarak Nijer’i belirlediği ve buraya taşınacağı belirtildi. Uzmanlar, Fransa’nın milyarlarca avro harcadığı ve birçok askerini kaybettiği bölgedeki askeri operasyonlar ile ticari kaygılar gerekçesiyle Afrika’nın Sahel bölgesinden uzun süre çıkmayacağı görüşünde.

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