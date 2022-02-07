Ekonomi Motorine 80 kuruşluk zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Motorine 80 kuruşluk zam

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) bu geceden itibaren motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam yapıldığını duyurdu. Böylece, İstanbul'da litre fiyatı 15,42 lira, Ankara ve İzmir'de ise 15,51 lira olacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Son dakika haberi: Motorine 80 kuruşluk zam yapıldı! Motorinin litre fiyatı ne kadar oldu?
Arşiv

EPGİS'ten motorin zammına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Motorinde 80 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Benzine 46 kuruş zam yapıldı
EKONOMİ
Benzine 46 kuruş zam yapıldı

LİTRE FİYATI 15 LİRAYI AŞACAK

Alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

Akaryakıtın fiyatı nasıl belirleniyor?

Tamamen özelleştirilmiş ve piyasalaştırılmış olan petrol ve akaryakıt sektöründe, 2005 yılından beri serbest fiyatlandırma sistemi uygulanıyor. Buna göre, akaryakıt dağıtım şirketleri fiyat belirlemekte serbest. Akaryakıt ilk olarak rafineriden geçiyor ve rafineri fiyatına özel tüketim vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payı ekleniyor. Rafineriden çıkan yakıt dağıtıcıya gidiyor ve burada dağıtıcı depo satış fiyatını belirliyor. Depodan akaryakıtı alan bayi de pompa fiyatını oluşturuyor.

AB'den enflasyon açıklaması: Enerji fiyatları nedeniyle beklenenden uzun süre yüksek olacak
EKONOMİ
AB'den enflasyon açıklaması: Enerji fiyatları nedeniyle beklenenden uzun süre yüksek olacak
Gine açıklarındadev operasyon

Gine açıklarında
dev operasyon

Balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirildi.
21 milyon kullanıcı etkilendi

21 milyon kullanıcı etkilendi

Yemeksepeti'ne 1 milyon 900 bin liralık 'veri ihlali' cezası.
Vaka sayısı yarıya düştü

Vaka sayısı yarıya düştü

​Bakan Koca İstanbul'daki salgın seyrini rakamlarla açıkladı.

​Meteoroloji, İstanbul'u saat verip uyardı.

​Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Üç katlı binadaki patlamada yaralılar var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.