Ekonomi ABden enflasyon açıklaması Enerji fiyatları nedeniyle beklenenden uzun süre yüksek olacak
DÜNYA EKONOMİSİ

AB'den enflasyon açıklaması: Enerji fiyatları nedeniyle beklenenden uzun süre yüksek olacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, enflasyondaki artışın temel nedeni olarak enerji fiyatlarındaki yükselişi gösterdi. Dombrovskis, enflasyonun geçmişteki beklentilerden daha uzun süreli olacağını vurgulayarak, "Enerjideki fiyat artışları aynı zamanda enflasyondaki güçlü artışın da temel itici gücü durumunda." dedi.

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Haber Merkezi AA
ABden enflasyon açıklaması: Enerji fiyatları nedeniyle beklenenden uzun süre yüksek olacak
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Dombrovskis, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesinin "Parasal Diyalog" başlıklı oturumunda konuştu. Avrupa'da geçen yıl ekonomik toparlanmasının güçlü biçimde gerçekleştiğini ifade eden Dombrovskis, AB Gayrisafi Yurt içi Hasılasının (GSYH) Kovid-19 kiriz öncesindeki seviyelere geri döndüğünü anlattı.

"İLK ÇEYREĞİ OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

Dombrovskis, salgının durumunun son haftalarda hızla kötüleştiğine işaret ederek, bunun yılın ilk çeyreğindeki ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilemesini beklediklerini belirtti.

Ekonomilerinin küresel arz ve talep dalgalanmalarına ayak uydurmaya çalıştığını anlatan Dombrovskis, ürün kıtlığının üretim ve fiyatlar üzerinde baskıya neden olduğunu vurguladı.

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"ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞ TEMEL İTİCİ GÜÇ"

Dombrovskis, enerji fiyatlarındaki artıştan endişe duyduklarına dikkati çekerek, "Enerjideki fiyat artışları aynı zamanda enflasyondaki güçlü artışın da temel itici gücü durumunda." diye konuştu.

"ENFLASYON BEKLENENDEN UZUN SÜRE YÜKSEK OLACAK"

Enflasyonun insanların alım güçlerini olumsuz etkilediğini anımsatan Dombrovskis, "Enflasyonun daha önce beklenenden daha uzun süre yüksek kalması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

Dombrovskis, enflasyondaki ani yükselişin kemikleşmemesinin önemli olduğunu söyledi.

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"ÜLKELER KAMU BORÇLARINI DÜŞÜRMELİ"

AB ülkelerinin kamu harcamalarında dikkatli olması gerektiğini belirten Dombrovskis, "Yüksek borç oranlarını göz önünde bulundurduğumuzda, Belçika, Fransa, Yunanistan, İtalya ve İspanya'nın sürdürülebilir kamu maliyesini devam ettirmeleri gerekiyor." dedi.

Dombrovskis, koşullar el verdiğinde ülkelerin bütçe açıklarını azaltması ve kamu borçlarını düşürmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

AVRUPA'DA ENFLASYON

AB ülkelerinde özellikle 2021'in ağustos ayından itibaren enflasyon hızla yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ocak ayında yıllık enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 5,1'e ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyesine çıktı.

Enflasyon, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin çok üzerine çıkmış oldu.

Son dönemde enflasyondaki artış Avrupalıları da rahatsız ediyor.

Avrupa'da enerji ürünleri başta olmak üzere genel fiyat düzeylerindeki yükseliş dikkati çekiyor.

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