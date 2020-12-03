OPEC günlük petrol üretimini 500 bin varil artırma kararı aldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya Ocak ayından itibaren petrol üretiminde kısıtlı artışa gitme kararı aldı. Reuters Haber Ajansı'na konuşan kaynaklara göre petrol üretimini günde 500 bin varil arttırma kararı alındı, fakat gelecek sene için geniş kapsamlı ve uzun vadeli bir politika üzerinde uzlaşıya varılmadı.

Dolayısıyla OPEC+ olarak bilinen Petrol İhraç Eden Ülkeler ve Rusya, günlük 7,7 milyon varil olan mevcut üretim kesintisini azaltarak günlük 7,2 milyon varile indirecek. Bu rakam, küresel talebin yüzde 7’sini oluşturuyor.

Alınan bu karar, ikinci koronavirüs dalgasının neden olduğu zayıf petrol arzıyla mücadele etme amacını taşıyor. Daha önce OPEC+ ülkelerinin mevcut kesintileri en azından Mart ayına kadar devam ettirmesi bekleniyordu. Ancak aşı haberlerinin hızlı iyileşme umudu doğurması Kasım ayının sonunda petrol fiyatlarında artışa neden oldu.